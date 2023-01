Gina Lollobrigida, spuntano le ultime immagine prima di morire: ecco com’era ridotta

Se ne è andata una delle ultime dive del Grande Schermo. A 95 anni si è spenta la splendida Gina Lollobrigida. Donna bellissima e dotata di uno charme tutto suo, oltre che di un fascino senza tempo, ha incantato nel corso della sua lunga e brillante carriera di attrice, moltissimi uomini, sparsi in tutto il mondo.

Chiacchieratissima per il suo privato, era scomparsa dalla vita pubblica da molti anni. Chiedeva di essere lasciata in pace e di non aver sempre il dito puntato contro per le sue scelte, anche se impopolari. Nell’ultimo periodo poi non ne poteva davvero più per il massacro mediatico dovuto alla sua vita sentimentale.

La Lollo aveva infatti deciso di legarsi sentimentalmente parlando e di sposare il ben giovane Andrea Piazzolla, il suo amico speciale tuttofare, con l’ha mai lasciata un attimo e fatta sentire sola. L’uomo che anagraficamente parlando poteva essere non suo figlio ma suo nipote, è stato etichettato da persone vicino a lei come una persona pronta a tutto. E si è pure parlato di circonvenzione di incapace.

Ovviamente ciò ha rattristato moltissimo non solo i fan dell’artista, decisamente numerosi, ma anche la stessa che ha chiesto espressamente di essere lasciata in pace. Non ne poteva davvero più di battaglie legali, così come delle continue cattiverie scritte sul suo conto e di quel ragazzo che- a suo avviso- non aveva fatto mai nulla di male, tanto meno a lei.

La sua ultima apparizione in TV

La sua ultima apparizione sul Piccolo Schermo è avvenuta nel mese di Novembre del 2021 nel salotto di Domenica In, tra i programmi più seguiti e amati dalle famiglie italiane. Innanzi a una meravigliosa Mara Venier la donna ha ripercorso la sua brillante carriera per poi parlare del suo privato che mai è riuscito a rimanere tale visto che lei è stata un vero mito in terra.

Elegantissima, ben truccata e con i capelli freschi di piega, la donna, nonostante fosse già ben avanti con l’età, è apparsa ancora molto affascinante ma anche profondamente stanca e umiliata per la scelta del figlio di mettere naso nelle sue decisioni tanto intime e private. Ha chiesto espressamente di essere lasciata in pace. Inoltre ha dichiarato che desiderava vivere serenamente l’ultimo periodo della sua vita, così come morire serena.

Non si è risolto ancora nulla

Alla fine, è scomparsa senza che le varie questioni legali, siano state davvero risolte, ergo non sappiamo come andranno a finire. Tuttavia quel che è certo è che, oltre a un patrimonio economico decisamente oneroso che la Lollobrigida ha lasciato dopo la sua recente dipartita, ce ne è anche un altro ancora più importante.

Stiamo chiaramente parlando di quello artistico e professionale. Perché di immense artiste come lei e di donne che hanno saputo farsi amare dal proprio pubblico fino alla fine, nonostante da circa due anni fosse scomparsa anche dalla TV, non ne nascono di certo tutti i giorni!