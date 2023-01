Gina Lollobrigida, dove ha vissuto gli ultimi anni della sua vita: villa extra lusso

La divina Lollo ci ha da poco lasciati all’età di 95 anni. Dopo l’ultima sua apparizione pubblica, di circa due anni, la donna è scomparsa dallo sguardo di occhi indiscreti. Sapete dove ha vissuto l’ultimo periodo della sua vita? In una villa, decisamente da Mille e Una Notte, sita nel cuore pulsante della Capitale.

Ha viaggiato molto per lavoro, anche all’estero, ma ha scelto Roma, la sua amata Roma, per la sua dimora. Una dimora decisamente da sogno, dotata di ogni confort e degna di una regina come lei. Elegante e raffinata, entrando nelle varie stanze si respira classe ovunque.

Cominciamo con il dire che è sorta ad Appia Antica e che è qualcosa di unico. E’ stata arredata con grande stile dall’attrice che ha voluto riempirla, senza risultare mai eccessiva, di ricordi e di cimeli legati alla sua lunga e brillante carriera nel vasto mondo del Cinema che oggi la piange amaramente.

Alle pareti trovano di fatto spazio disegni, foto e ritratti legati alla sua persona da sola o in compagnia di altri suoi colleghi o colleghe, incorniciati/i in maniera molto semplice ma comunque raffinata. Inoltre non mancano nemmeno sculture degne di nota e dipinti pregiati, volte/i a indicare l’immenso amore di Gina per l’Arte in linea generale.

Una villa calda e avvolgente

Grande spazio è stato dato anche alle stoffe, dai toni caldi e colorati, oltre che avvolgenti, e ai tappeti di ottima fattura. Sì a lampadari preziosi soprattutto nel salotto e nei vari saloni, a divani e sedie, eleganti e raffinate, imbottite e dal gusto squisitamente classico. Padrone assoluto il legno, nelle sue innumerevoli sfumature, che hanno regalato alla casa un tocco di calore in più.

Scale e scalini, elegantemente ricoperti da una squisita moquette rossa, fanno sembrare la villa una sorta di red carpet, tanto caro e più volte cavalcato dalla divina che ha anche posato per alcuni scatti apparsi su riviste patinate con indosso abiti meravigliosi, degni di una donna tanto affascinante.

Una vista spettacolare su Roma

Certamente nelle ampie stanze la donna ha amato ospitare amici e colleghi e organizzare feste e incontri fino a quando la sua salute lo ha permesso. Nell’ultimo periodo ha deciso di dedicarsi a un’esistenza a basso profilo in compagnia del suo giovanissimo tuttofare e di poche altre persone fidate. Non usciva più dalla sua villa e si dedicava alla lettura oltre che alla visione di film.

E certamente la vista dall’alto della Città Eterna, che è davvero unica al mondo, l’avrà aiutata, almeno in parte, a vivere un po’più serena gli ultimi giorni della sua esistenza, nonostante le estenuanti battaglie legali delle quali è stata vittima fino all’ultimo e che ad oggi non hanno ancora trovato una degna conclusione.