“La colpa di Totti?”: l’ex marito di Noemi Bocchi asfalta senza pietà l’ex capitano della Roma

Ancora una volta Mario Caucci è tornato a parlare dell’ex compagna di vita Noemi Bocchi, attuale partner di Francesco Totti. Ecco l’ennesima rivelazione inaspettata.

A luglio l’ex capitano della Roma e Ilary Blasi hanno comunicato la loro separazione ai fan, ma qualche giorno prima lui era già al centro dell’attenzione perché visto in compagnia di Noemi. All’inizio quest’ultima è stata etichettata come il terzo incomodo, però poi ci ha pensato Totti a spiegare come sono andate le cose.

Ha parlato di un tradimento di Ilary per poi fare un passo indietro con la speranza di avere un rapporto civile con lei. Nel frattempo è uscito allo scoperto con Noemi il giorno del suo compleanno. Come se non bastasse non solo sono andati a vivere sotto lo stesso tetto, ma hanno trascorso il Capodanno dall’altra parte del mondo con i figli dei due ex coniugi.

Adesso anche la bellissima conduttrice è felice tra le braccia dell’imprenditore tedesco Bastian Muller, dunque una volta ritrovata la serenità la faccenda non ha più scatenato il gossip. Eppure di recente l’ex marito di Noemi è tornato a parlare del loro matrimonio ormai archiviato.

Durante l’intervista rilasciata a Chi ha deciso di svelare tanti retroscena che hanno spiazzato i lettori. Successivamente ha accettato l’invito nello studio de Non è l’Arena di Massimo Giletti, al quale ha riferito un altro dettaglio sulla rottura con Noemi.

“Ho perso il faro della mia vita”

“La nostra storia si ‘spacca’ il 2 ottobre 2017, quando mia madre è venuta a mancare. Io lì ho perso il faro della mia vita…qualche giorno dopo mia moglie, rientrando a casa, mi chiede di parlare. Mi dice che le cose non stanno andando bene e che è necessaria una pausa di riflessione…mi chiede di passare più tempo fuori casa per lavoro”.

Poi ha proseguito nell’esposizione: “Totti? Ha fatto solo un errore: sfasciare una famiglia. Rimanere è la cosa più difficile, ma fa la differenza”. Tra le lacrime ha cercato di portare avanti il discorso, anche se non è stato per niente semplice menzionare uno dei periodi più bui della sua vita.

“Sa esattamente cosa vuole”

Decisivo è stato il suo pensiero sull’ex moglie: “E’ una donna molto furba che sa esattamente cosa vuole per la sua vita, dove vuole essere e dove vuole arrivare. Dov’è ora lo dimostra ampiamente. Se non si ha un carattere estremamente forte è in grado di farti prendere correnti piuttosto calde rispetto al suo interesse”.

Per ora la diretta interessata non ha ancora replicato a tutto ciò che è stato detto sul suo conto. Tuttavia gli italiani credono che la situazione non finirà nel dimenticatoio.