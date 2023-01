Ma è irriconoscibile’: com’è diventato Eddy Martens dopo esser stato liquidato dalla Clerici

A distanza di anni dall’addio, in tanti si sono chiesti che fine abbia fatto Eddy Martens, il padre della figlia di Antonella Clerici. Ecco com’è diventato oggi: irriconoscibile!

Antonella Clerici ogni giorno, all’ora di pranzo, ha compagnia con il programma televisivo dedito alla cucina. Propone delle ricette squisite avvalendosi della presenza di ospiti d’eccezione, ma il vero segreto del successo è la sua arte dell’intrattenimento. Infatti la Rai punta ben volentieri sulla sua professionalità indiscussa.

Per quanto riguarda la vita privata è stata spesso al centro del gossip. Ha due matrimoni alle spalle: quello con il giocatore di basket Giuseppe Motta e con Sergio Cossa, famoso conduttore cinematografico. Poi ha incontrato Eddy Martens, un animatore turistico che lavorava nel villaggio dove la conduttrice decise di trascorrere le vacanze. Dopo tanti alti e bassi hanno preso strade diverse, anche se dal loro amore è nata Maelle.

Ora è felice accanto all’imprenditore industriale Vittorio Garrone (azionista della Erg con i fratelli) e insieme vivono sotto lo stesso tetto con la piccola e gli amici a quattro zampe che i fan conoscono perché la Clerici pubblica spesso degli scatti su Instagram. L’uomo è presente nella sua vita da anni e ha rappresentato un’ancora di salvezza dopo un periodo buio.

Di Eddy Martens non si hanno più tracce, dunque in tanti sono andati a curiosare sul web e hanno trovato delle informazioni sul suo conto. E’ spuntata più di una foto attuale di lui, però qualcuno ha fatto fatica a riconoscerlo.

Ecco com’è diventato l’ex della Clerici

Eddy Martens non è mai stato visto di buon occhio perché era inaccettabile che una donna del suo calibro avesse accanto una persona come tante. Questa cosa non è mai stata tollerata dall’uomo, dunque ha deciso di andare via dall’Italia. Tuttavia ci torna solo ed esclusivamente per la figlia.

Ora vive la quotidianità in Belgio con la fidanzata Carmen Carrasco. Sono passati più di 6 anni da quando ha detto addio alla madre di Maelle e in tutto questo tempo è letteralmente cambiato. Non a caso qualche utente social non lo ha riconosciuto facilmente.

“Mi sono sentito offeso e umiliato”

Nell’intervista rilasciata a Chi ha ammesso di non ricordare positivamente l’Italia: “Mi sono sentito offeso e umiliato da loro. L’Italia non mi manca per nulla, se non mia figlia”.

In effetti quando ha lavorato nei programmi televisivi dell’ex compagna non ha ricevuto belle parole, in quanto non è mai riuscito a eliminare l’etichetta del raccomandato. Come se non bastasse delle affermazioni razziste non sono mancate.