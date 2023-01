Arisa, prima e dopo: la trasformazione è drastica | Faticherebbe chiunque a riconoscerla

Arisa, all’anagrafe Rosalba Pippa, è indubbiamente molto cambiata come donna e non solo a livello esteriore ed estetico. Sono passati diversi anni da quando ha fatto capolino per la prima volta al Festival di Sanremo nella Categoria Nuove Proposte che vinse con Sincerità. E con il passare del tempo il cambiamento ha sbalordito i più!

Quello che è rimasto invariato è il suo innato amore per la Musica che possiede fin da bambina. La sua voce, modulata e potente nello stesso tempo, da vero usignolo ci incanta ogni volta che canta ma anche il suo modo di porsi sul palco è ora molto differente rispetto al passato. Stop alla ragazza timida di una volta e sì alla donna sensuale e sicura di se di oggi!

Nel corso della sua carriera ha dato alle stampa numerosi album e brani anche molto differenti tra di loro che sono diventati in men che non si dica degli autentici tormentoni, cantanti praticamente ovunque. Ogni sua apparizione televisiva è seguita con successo, così come ogni sua sporadica intervista in alcuni noti salotti televisivi, tra cui segnaliamo quello di Domenica In.

Ha svolto il ruolo di giudice a X Factor Italia, ha partecipato al Cantante Mascherato sia come concorrente che come giudice, poi l’abbiamo vista nelle vesti di insegnante di canto di Amici e in pista a Ballando Con Le Stelle in primis come ballerina per una notte e successivamente come concorrente.

Arisa, da ragazza timida a donna sensuale e sicura di se

Non contenta ha pure vinto la scorsa edizione del noto programma danzereccio di Rai 1 in coppia con l’affascinante maestro Vito Coppola con il quale ha vissuto un’intensa storia d’amore che oggi pare si sia trasformata in una meravigliosa amicizia. E’ pure apparsa sovente in sua compagnia sui Social, in particolare sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram.

Ed è proprio qui che l’artista, che ha anche debuttato come attrice, che ha deciso di deliziare sempre più i suoi fan, che sono decisamente numerosi, con una moltitudine di scatti che mettono ben in risalto la sua bellezza, la sua sensualità e la sua fisicità che è notevole. Il suo corpo oggi è slanciato e dotato delle classiche curve al posto giusto. E lei ce lo mostra tramite abiti molto femminili e aderenti. Dunque stop ad occhiali dalla montatura a tartaruga, indumenti monacali e scarpe basse, ma sì al tacco a spillo!

Una volta si nascondeva

Non si fa nemmeno problemi a mostrarsi in costume a due pezzi o quasi senza veli, giocando sul classico vedo e non vedo. Il make up è sempre presente e mette in primo piano i suoi intensi occhi e le sue belle labbra. I capelli, ora scuri ora più tendenti al biondo, li porta cortissimi, quasi rasati a zero per via della malattia che la induce a strapparseli, come lei stessa ha raccontato.

E così ha deciso di indossare sempre più splendide parrucche, cambiando più volte modello e optando talora anche per colori ben evidenti, come il rosa, che ha portato per un certo periodo di tempo. Tuttavia, al di là del suo aspetto esteriore e del suo look, è cambiato pure il modo di Arisa di porsi innanzi al suo pubblico e sul palco. Oggi ha lasciato a casa la sua proverbiale timidezza ed è ben più sicura di se, del suo talento e della sua femminilità.