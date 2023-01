Altro che Belen! Scovato finalmente il vero e grande amore di Stefano De Martino

Belen Rodriguez è indubbiamente una delle showgirl più amate e apprezzate nel nostro Paese. E lo è di certo per la sua lampante bellezza, la sua straordinaria sensualità e la sua eccellente fisicità. Tuttavia lo è anche per la sua chiacchiera spedita e per la sua innata simpatia.

La donna, che è sempre più considerata una vera e propria diva, è anche decisamente chiacchierata per via del suo privato che tale non riesce mai e poi mai a rimanere. E ora si sta vociferando sul Web a più non posso su chi sia realmente il suo più grande amore. E non si tratta affatto di Stefano De Martino!

Il ballerino, oggi lanciatissimo non solo come modello e testimonial di svariati marchi, ma soprattutto come showman, è tornato a fare nuovamente coppia fissa con lei dalla scorsa estate. Oggi i due non si nascondono più e sono felici. E a esserlo ancora di più è Santiago, il figlio che hanno in comune, che può godere della presenza nella stessa casa di entrambi i genitori.

Due genitori molto famosi e impegnati sul lavoro ma che in ogni caso trovano il tempo per svolgere al massimo il loro ruolo genitoriale. A fargli compagnia poi, sebbene sia di molti anni più piccola di lui, c’è la sorellina Luna Marì che è nata dall’unione della sua bellissima mamma con Antonino Spinalbese, da tempo suo ex.

Due papà bravissimi per i suoi figli

L’hair stylist spezzino che da settembre è entrato al Grande Fratello Vip ha parlato più volte nel corso di questa sua assai intensa esperienza del suo rapporto con la figlioletta e del fatto che le mancasse tantissimo. Belen ha anche raccontato, nel corso di una sua ospitata a Verissimo, che lui sia un bravissimo papà e che lei cerchi di fargli vedere la bambina il più possibile, senza badare ai giorni della settimana.

Anche per Stefano De Martino, che anni fa ha pure sposato, ha speso bellissime parole e lui di riflesso ha raccontato che lei è una mamma bravissima. Insomma, a quanto pare tutto ok in famiglia, anche se una piccola nube ha iniziato a farsi sentire quando si è saputo che non sia lui il grande amore dell’artista argentina. Chi è dunque il fortunato? Fuori il nome!

Il suo grande amore è Santiago!

Si tratta di Santiago, che mamma e papà amano chiamare in segno di lampante affetto, con il delizioso diminutivo Santi. Belen è davvero pazza di lui, che cresce forte, sano e felice. E’ questo è stato possibile perché anche quando lei e Stefano sono stati a lungo separati hanno cercato di mantenere sereni e pacifici i loro rapporti proprio per il bene della loro creatura.

Una creatura che, oltre alla già citata Luna Marì, potrebbe presto avere un altro fratellino o un’altra sorellina dal momento che la Rodriguez sta pensando di diventare nuovamente mamma ora che le cose con il marito si sono stabilizzate anche se lui per il momento vorrebbe aspettare.