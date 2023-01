Romina Power, con tutta l’onestà che la contraddistingue: “Mi hanno diagnosticato…”

E ‘indubbiamente una donna schietta e sincera al massimo grado la splendida Romina Power. La donna, che è ancora amatissima dal grande pubblico e che possiede una sorta di zoccolo duro di fan della prima ora, ha voluto nuovamente togliersi il classico sassolino dalla scarpa. Le sue sono parole al vetriolo!

Non perde mai e poi mai l’assai ghiotta occasione di dire quel che pensa la cantante e attrice americana, apprezzatissima in tutto il mondo. Spesso le sue dichiarazioni danno il via a grandi polemiche ma lei non se ne cura, scrolla metaforicamente parlando le spalle, e va dritta come un fuso per la sua strada.

Ex moglie di Albano Carrisi con il quale ha messo al mondo ben quattro figli, oggi è single e nonna appagata e serena. Legatissima al secondogenito Yari, che è molto simile a lei a livello caratteriale e che condivide con lei l’amore per la spiritualità, ha deciso di trascorrere insieme a lui alcuni giorni di vacanza in alta quota.

Madre e figlio non sono soli ma in compagnia anche di altre persone molto care ad entrambi che non fanno parte del vasto mondo dello Spettacolo. Si trovano in Veneto mentre il suo celebre ex con le figlie- a quanto pare- ha pensato bene di fare un salto in Svizzera, sempre sui monti, come ci ha mostrato sui Social Romina Carrisi.

Vacanze separate sulla neve per lei e Albano

Dunque per qualche giornata sulla neve la famiglia non si è riunita, sebbene la Power abbia deciso da tempo di ritornare a vivere in Puglia, in particolare a Cellino San Marco. Inoltre tre anni fa ha deciso di tornare a fare coppia, ma solo dal punto di vista professionale, con il suo tanto celebre ex, che ancora oggi è legato sentimentalmente parlando a Loredana Lecciso.

I due, dopo lo stop forzato dovuto alla terribile pandemia, hanno ricominciato a esibirsi dal vivo e hanno pure dato alle stampe un nuovo album e svariate canzoni. Non è poi nemmeno mancata una loro seguitissima ospitata al Festival di Sanremo dove quest’anno l’uomo in qualità di ospite si presenterà da solo, senza Romina. E ciò ha suscitato molto scalpore!

La frecciatina al vetriolo

Inoltre ha fatto nascere un chiacchiericcio che sul Web sta diventando sempre più forte: i due sono nuovamente ai ferri corti? Del resto è tanto tempo che non li vediamo insieme! Sta di fatto che ora la donna, sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, da lei ben gestito, oltre ad averci raccontato dei suoi giorni di vacanza sulla neve, ha voluto lanciare una bella provocazione tramite una Storia!

“Mi hanno diagnosticato un’intolleranza alle persone false“, questo il suo pensiero. In molti a quel punto hanno iniziato a chiedersi se la frecciatina non sia rivolta proprio ad Albano che dal canto suo non ha risposto nulla a riguardo, forse con il preciso obiettivo di lasciare perdere le polemiche che sotto sotto lo hanno davvero stancato.