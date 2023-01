Mediaset, una delle punte di diamante è passata alla concorrenza: che pugnalata alle spalle!

Il vasto mondo dello Spettacolo, così come quello del Piccolo Schermo, è in perpetua evoluzione. E per i mestieranti sovente capita dover cambiare luogo e azienda per lavorare. Tuttavia ciò può anche lasciare basiti i telespettatori che, essendo avvezzi a vederli lavorare da tempo in una Rete, poi rimangono spiazzati a vederli operare su un’ altra, soprattutto se fa parte della concorrenza!

Ed è ciò che è esattamente accaduto anche di recente. Non per nulla un’autentica punta di diamante dell’Azienda del Biscione, ha deciso di fare un passaggio su Rai 2. Ora i suoi fan, che sono decisamente molto numerosi, si chiedono se si è trattato di un caso o s e invece la donna abbia deciso di allargare i suoi orizzonti dal punto di vista professionale e lavorativo.

In ogni caso ciò non dovrebbe allarmare il grande pubblico dal momento che negli ultimi anni, complice anche il Festival di Sanremo, la cui nuova e attesissima edizione è praticamente alle porte, ci ha abituati a vedere volti notissimi delle Reti Mediaset passare sul palco assai prestigioso del Teatro Ariston, sia come semplici ospiti che come gareggianti.

Ed è questo stato per esempio il caos di molti ex concorrenti, non solo vincitori per la verità, di Amici, ovvero il padre di tutti i talent, che ancora oggi è uno dei programmi più seguiti in assoluto dagli italiani di ogni età. E il tradimento al quale ci stiamo riferendo è avvenuto proprio da parte di una sua ex gloria che ancora oggi opera nella trasmissione. Avete capito chi è?

Una ex star di Amici è passata alla Rai!

Si tratta di una ballerina, molto brava e simpatica, che ha pure alzato la coppa del vincitore, battendo alla finalissima un bravissimo cantautore che si è così aggiudicato il secondo posto. Un artista molto apprezzato dal vasto pubblico, oltre che stimatissimo sia dai suoi colleghi che dagli addetti ai lavori.

Inoltre ha anche partecipato lo scorso anno al Festival di Sanremo e, sebbene non abbia conquistato un posto molto alto in classifica, il suo brano è diventato in men che non si dica un vero tormentone. Tra l’altro è da tempo anche il fidanzato della ” traditrice in questione”. Lui è il mitico SanGiovanni e lei è pertanto la sua dolce metà!

Giulia Stabile dalla Marcuzzi, il tradimento

Dunque stiamo parlando di Giulia Stabile che assai di recente abbiamo ammirato in qualità di assai gradita ospite nel corso della seconda puntata di Boomerissima, che va in onda il martedì sera in prime time su Rai 2. Il programma, nuovo di zecca, è condotto dalla spumeggiante Alessia Marcuzzi, che è tornata alla conduzione dopo tanti anni di latitanza.

Come di certo ricorderete l’artista romana per tantissimi anni ha operato sulle Reti Mediaset ma poi, non trovando più un suo degno spazio, ha deciso di prendersi una pausa dal Piccolo Schermo, dedicandosi sempre più alla sua attività di imprenditrice che va a gonfie vele e che oggi affianca a quella televisiva.