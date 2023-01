Maurizio Costanzo, anche lui non si nasconde più: “Sono malato di…”

Maurizio Costanzo è un immenso professionista. Giornalista, conduttore, autore televisivo e di canzoni di grande successo, è ancora oggi sulla cresta dell’onda. Imperdibile è poi l’appuntamento con il suo seguitissimo Costanzo Show che ha dato il via al genere talk nel nostro Paese.

Inoltre l’uomo è anche un abile scrittore e di recente ha dato alle stampe un nuovo libro del quale ha anche parlato durante una sua ospitata a Verissimo, il rotocalco di punta di Canale 5, condotto dalla splendida Silvia Toffanin, che lui stima moltissimo. Come la stima in tale maniera anche la sua meravigliosa consorte, ovvero la mitica Maria De Filippi.

La donna è oggi una delle conduttrici più amate in assoluto dagli italiani e anche una delle più presenti sul Piccolo Schermo. Non per nulla ora come ora la vediamo dal lunedì al venerdì, nel primo pomeriggio, con il dating show Uomini e Donne e la domenica, poco dopo il Tg5, con il suo Amici.

Il sabato sera invece, subito dopo le festività, è tornata in prime time su Canale 5 con la nuova edizione di C’è Posta Per Te che ha stracciato a livello di share il suo amico fraterno Carlo Conti con il suo Tale & Quali. Certamente tra i tanti telespettatori c’è da annoverare anche il suo tanto celebre marito che a tal proposito ha voluto fare un’importantissima rivelazione. I fan sconvolti!

Lui e l’amore per la TV

Maury, come ama chiamarlo in segno di lampante affetto la sua meravigliosa consorte, essendo un’immenso professionista, oltre che una persona molto curiosa, vuole sempre essere ben informato non solo su ciò che accade nel nostro Paese e nel mondo, ma su pure su che cosa ” passa” in Televisione.

E per dare adito a questa sua intenzione si premura di seguire con acuto interesse non solo le Reti Mediaset ma anche quelle Rai oltre che tante altre. Ma come fa a farlo in maniera puntuale e pressoché quotidiana? A quanto pare l’uomo ha architettato un sistema, davvero ingegnoso, per riuscire a dare un occhio a ciò che va in onda in contemporanea su diverse realtà.

La rivelazione sulla malattia

” Nel mio studio ci sono dodici schermi sintonizzati su dodici canali”, ha rivelato senza tanti giri di parole durante una sua intervista concessa poco tempo fa alla rivista familiare Sorrisi e Canzoni TV, che è ancora oggi una delle più lette dagli italiani. Poco dopo ha tosto aggiunto: “Riconosco che è una forma di malattia mentale“.

Stiamo chiaramente parlando di una dichiarazione molto forte e che ha lasciato basiti i più, ma conoscendo da tempo Costanzo si sa che lui ami stupire. Inoltre è ovvio, che pur lasciandoli accesi in contemporanea e sintonizzati su programmi diversi, non possa seguirli davvero tutti insieme, ma che semplicemente di tanto in tanto scelga che cosa seguire con maggiore interesse.