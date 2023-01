Sciagura per Flavio Insinna: l’annuncio è tra i peggiori

Cattive notizie per il bravo Flavio Insinna, Il noto conduttore romano, tra i più amati dal grande pubblico di Mamma Rai, che è tornato di recente pure alla recitazione, ora sta vivendo un bel momento grazie al successo nuovamente ottenuto da L’eredità che da tanti anni conduce con simpatia e maestria.

Nonostante ciò sta facendosi sempre più forte una voce sul Web, che è diventata praticamente una certezza, che lo riguarda molto da vicino come professionista e che gli ha spaccato il cuore in mille pezzi. Stessa sorte per i suoi estimatori che adorano seguirlo ogni sera, all’ora di cena, su Rai 1.

Il game show piace tantissimo ai telespettatori di ogni età ed esistono anche tantissimi vip che lo seguono con acuto interesse ogni sera. La fase finale poi, quella della famosa ghigliottina, conta sempre su un numero elevatissimo di appassionanti che tentano di indovinare la parola vincente. Non per nulla sono addirittura nati gruppi sia su WhatsApp che sui Social per scambiarsi opinioni a riguardo, anche in tempo reale.

Insomma, stiamo parlando, di un programma che gode di un grandissimo successo da molti anni eppure la doccia gelata per Flavio è comunque arrivata e lo ha lasciato senza fiato. Come ha lasciato senza parole i suoi maggiori estimatori che ancora oggi non possono credere a ciò che hanno letto nelle ultime ore in Rete e che si augurano che non sia affatto vero.

Flavio lascia il posto a lui

E invece vero lo è eccome! Di che cosa stiamo parlando? Del fatto che il buon Insinna nel corso della prossima stagione si prenderà una vacanza decisamente lunga dal suo quiz preserale che ci ha fatto conoscere nel corso del tempo tanti campioni, uno su tutti il mitico Massimo Cannoletta, oggi diventato un personaggio televisivo a tuttotondo.

In poche parole il programma chiuderà i battenti poco prima del periodo estivo, come di consueto, per lasciare spazio al bravo Marco Liorni con il suo Reazione a Catena che andrà in onda fino al mese di Dicembre 2023. Dunque Flavio tornerà con L’Eredità solo a partire dal mese di Gennaio 2024.

Nuovi progetti per lui

La notizia è davvero forte ma siamo certi che l’artista romano non se ne starà comunque con le mani in mano. Di certo sarà impegnato sul set di qualche nuova fiction o film dove metterà ancora una volta in luce le sue doti attoriali che sono decisamente notevoli. E magari si dedicherà pure alla stesura di un nuovo libro.

E poi avrà più tempo da dedicare a se stesso, ai suoi cari e alla sua bellissima compagna del quale è innamoratissimo. O ancora potrà dedicarsi maggiormente al volontariato e al Sociale che tanto gli sta a cuore, essendo un uomo accorto e sensibile, come pochi sanno essere oggigiorno.