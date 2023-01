Raoul Bova, esce finalmente allo scoperto: la notizia arriva come un fulmine a ciel sereno

Raul Bova è ancora oggi un attore molto amato sia per quanto concerne il Piccolo che il Grande Schermo. Uomo estremamente affascinante, possiede un nutrito zoccolo duro di ammiratrici che lo seguono fin dai tempi dei suoi esordi nel vasto mondo dello Spettacolo. Tuttavia l’uomo è anche molto chiacchierato per il suo privato che tale difficilmente riesce a rimanere.

E lo è soprattutto, quando ormai diversi anni fa, ha deciso di chiudere il suo bel e lungo matrimonio con Chiara Giordano, con la quale aveva messo al mondo due figli maschi che oggi sono decisamente grandicelli, per intraprendere una relazione, che perdura ancora oggi, con la ben più giovane Rocio Morales.

I due sono colleghi e si sono conosciuti sul set di Immaturi che ha permesso alla donna di farsi conoscere sempre più ad ampio raggio, sebbene la vera popolarità lei l’abbia raggiunta grazie a Un Passo dal cielo. Tuttavia, come ha fatto presente l’attore nel corso di alcune interviste, loro hanno iniziato a viversi davvero solo dopo che lui aveva messo in chiaro con la moglie come stavano davvero le cose.

Chiara ha molto sofferto ed è andata anche in terapia ma oggi sta bene. Ha anche scoperto l’amore per il ballo e un po’ di tempo fa l’abbiamo pure vista in qualità di concorrente nel corso di un’edizione assai speciale di Amici, il padre di tutti i talent, ideato e condotto in maniera magistrale dalla mitica Maria De Filippi. Oggi ha un nuovo amore.

Niente matrimonio con la sua Rocio

Poi lui ha costruito una nuova famiglia con la sua Rocio che lo ha reso padre di due bellissime bambine che sono ancora assai piccine. Non si parla- almeno per ora- di matrimonio anche se lei, come ha raccontato nel corso di alcune chiacchierate a cuore aperto rilasciate a importanti riviste femminili, già si sente sposata con lui, tant’è che sovente lo chiama ” marito”.

Anche per lui è praticamente la stessa cosa ma c’è anche da dire che lui ne ha già uno finito alle spalle e che forse non se la senta ancora di ripetere l’esperienza, visto che la prima è andata male. Si è anche parlato più volte di crisi per loro e ora arriva sui Social, un annuncio da parte di Raul che ha spiazzato tutti quanti. I fan poi sono rimasti a bocca aperta!

La lieta novella

Come potete notare la novella non riguarda la sua vita privata che- a quanto pare procede a gonfie vele- ma quella meramente professionale dove lui “viaggia” forte. Difatti ha appena rivelato che sta per andare in onda su Canale 5 la seconda e assai attesa stagione della fiction Buongiorno Mamma.

E per farlo ha deciso di postare sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, la copertina del numero attualmente in edicola, di Sorrisi e Canzoni in TV dove appare in compagnia della splendida Maria Chiara Giannetta, altra protagonista della serie, nonché attrice amatissima dagli italiani di ogni età.