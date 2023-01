“Si scopre che Wax ha una pistola in casetta e minaccia tutti”: bufera ad Amici

Nelle ultime ore sul web al centro dell’attenzione c’è l’allievo della scuola di Amici Wax. E’ stato riferito un dettaglio del tutto inaspettato sul suo conto. Stavolta ci saranno delle conseguenze spiacevoli? Andiamo a scoprirlo.

Non è chiaro cosa abbiano combinato i sei allievi in questione, fatto che sta che sono stati presi dei provvedimenti seri per un gesto fatto davanti alle telecamere. Sui social si spiega cosa è successo la notte di Capodanno, però la conduttrice ha deciso di non mostrare il video.

Tommy Dali è andato via senza fare una sfida perché il maestro Rudy Zerbi non ne poteva più dei suoi atteggiamenti. Samu dovrà rivedere lo sfidante in questo weekend per via dell’indecisione del giudice di turno. Valeria è stata sostituita da Cricca, voluto fortemente da Lorella Cuccarini.

Invece Maddalena, NDG e Wax hanno battuto i propri avversari. Quest’ultimo sarebbe stato il capogruppo quella sera, però a prescindere da ciò Arisa non ha battuto ciglio.

Di recente nella pagina Instagram dedicata al talent show è stato inserito un video in cui si vede Manuel Lo parlare con Samu in merito a quanto accaduto quella notte. Molti sono stati gli utenti social che hanno lasciato un commento. Uno su Wax non è passato inosservato.

“Finirà per dargli un premio”

“Da te non mi aspettavo una cosa del genere. Sono deluso. Eri l’ultima persona a cui avrei pensato” , ecco le parole del maestro rivolte a Samu in silenzio. Non si aspettava che proprio lui si lasciasse coinvolgere da chi ha architettato tutto. In pratica ha fatto riferimento implicitamente a Wax. “Tutti che riprendono i propri allievi, ma nessuna traccia di Arisa con Wax. finirà per dargli un premio di sto passo, visto il discorso fatto domenica in cui si capiva palesemente che non fosse d’accordo con il provvedimento”, un utente social ha espresso questo parere.

Altri, però, hanno ironizzato per far intendere l’inutile accanimento su una singola persona: “Adesso si scopre che Wax ha una pistola in casetta e minaccia tutti” e ancora “Tutti bravi e stupidi che si fanno trascinare. ma per piacere: ognuno ha le sue colpe“.

“Va bene non far vedere il video, ma almeno dite la verità”

I telespettatori vorrebbero sapere qualcosa in più sulla faccenda, in quanto ritengono che la verità deve essere detta o non se ne deve parlare in modo chiaro. Qualcuno ha insinuato che sia un modo per incuriosire ulteriormente il pubblico.

Un modo per tenere tutti incollati davanti al piccolo schermo, questo pensiero si può leggere sul web. Tuttavia per ora ciò che più preme è capire cosa sia accaduto realmente la notte del 31 gennaio.