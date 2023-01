Serena Rossi, dopo anni passati insieme è finita per sempre: l’addio più doloroso

Serena Rossi è oggi una delle attrici più apprezzate dagli italiani. Dopo essersi fatta conoscere ancora giovanissima nel ruolo di Carmen in Un Posto al Sole, nota soap opera partenopea, in onda da tantissimi anni su Rai 3, è riuscita a diventare la stella più luminosa della fiction nostrana.

Inoltre ha conquistato tutti quanti in nome della sua straordinaria bellezza acqua e sapone, genere ragazza della porta accanto. La sua simpatia che è davvero irresistibile ha fatto il resto. E, cosa più importante, ha dimostrato di essere un’artista completa, che sa cantare benissimo, così come ballare bene e condurre in maniera convincente.

L’abbiamo vista vincere qualche anno fa Tale & Quale Show dove ha ottenuto grandissimi consensi non solo dai telespettatori ma anche dalla temutissima giuria. Poco dopo l’abbiamo ammirata nel film per la TV dedicato alla compianta Mia Martini dove abbiamo avuto modo di notare ancora una volta, non solo le sue doti attoriali, ma anche canore, da dieci e lode.

Intensissima è poi stata la sua interpretazione nella serie di Rai 1 La Sposa, per la quale si starebbe pensando a una nuova stagione, mentre meravigliosa è stata pure nella seconda stagione di Mina Settembre che è tratta, così come la prima, dai noti romanzi del mitico Maurizio De Giovanni.

Lui non la sposa!

Sul fronte privato è riuscita a realizzare il suo sogno di diventare mamma sebbene, per un’attrice così impegnata e richiesta come lei, sia davvero difficile sapersi ben districare tra gli impegni professionali e quelli genitoriali che sono molto pressanti soprattutto quando i figli sono ancora piccini.

Da anni è legata sentimentalmente parlando al collega Davide Devenuto, di qualche anno più grande di lei, che ha conosciuto sul set di Un Posto al Sole. I due hanno recitato insieme anche sul set di Mina Settembre, sebbene lui abbia impersonato il marito, poi diventato ex, della sua migliore amica. Sta di fatto che nella vita reale lui la sua Serena non l’abbia ancora sposata.

L’addio straziante che fa male al cuore

Tuttavia con lui le cose vanno benone, anche se il matrimonio del quale si era parlato tante volte tempo fa, è ormai una argomento dimenticato per la coppia che ha fatto intendere, e pure chiaramente, di stare bene così. E ora la donna ha ben altro a cui pensare, ovvero alla scomparsa di una persona a lei davvero cara. Stiamo parlando di Gino Landi.

L’uomo ha lavorato tantissimo nel corso della sua vita ed è stato per anni interi il regista e coreografo ufficiale di Pippo Baudo, anche per quanto concerne alcune seguitissime edizioni del Festival di Sanremo, diventate poi iconiche. E anche Serena, che ha avuto modo di lavorare con lui in tante occasioni, oggi lo piange amaramente, come tanti altri suoi colleghi e il grande pubblico.