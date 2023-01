Lorella Cuccarini vive senza una parte importante del corpo: purtroppo era malata

L’amatissima maestra di canto Lorella Cuccarini non ha vissuto bei momenti in passato a causa di una malattia che l’ha colpa alla sprovvista. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Lorella Cuccarini ha una carriera artistica degna di tutto rispetto, in quanto è stata l’unica ad avere sia il ruolo di maestra di canto che di ballo nella scuola di Amici. Si dice che la Rai la rivoglia a tutti i costi al punto tale da proporle un programma televisivo fatto proprio per lei. Una proposta allettante, ma non sarà facile decidere per via della collaborazione con Maria De Filippi.

Per ora non ha intenzione di lasciare i ragazzi perché il suo intento è portarli al Serale. Di recente ha stravolto le regole del talent show chiedendo il ritorno di Cricca. In base a quanto accaduto la notte di Capodanno, ha voluto sostituire Valeria con lui ed è stato possibile con una sfida. Molti ricorderanno che Rudy Zerbi ne aveva chiesta una per il cantante la settimana precedente, ma se avesse saputo prima della notte di Capodanno si sarebbe comportato diversamente.

Del resto tutti sono concordi nel dire che Cricca sia l’allievo modello, ragion per cui merita più di altri di restare nella scuola. Sicuramente deve ringraziare Lorella Cuccarini che si è battuta per lui. I telespettatori non possono fare a meno di amarla perché ha dolcezza, oggettività e senso di giustizia. Il suo sorriso non ha bisogno di parole, anche se in passato è stato rimpiazzato dal dispiacere per un’amara scoperta.

Un periodo delicato per Lorella Cuccarini

Ha ammesso che dimagriva con il passare del tempo e non riusciva a capire la causa. Inoltre soffriva di tachicardia, nervosismo e stanchezza. Qualcuno le aveva detto di non badare e che tutto dipendeva dalla stanchezza. Del resto una donna del suo calibro è molto impegnata con il lavoro. Alla fine ha deciso di rivolgersi a un medico che ha notato un rigonfiamento sul collo.

Si è sottoposta a un intervento alla tiroide con la tecnica dell’ago spirata. Le cellule prelevate sono state analizzate, in quanto c’era la probabilità che si trattasse di un tumore maligno. I giorni d’attesa erano angoscianti, eppure la Cuccarini non ha mai smesso di sorridere e pensare in positivo.

Un lento recupero

Per fortuna l’esito è stato incoraggiante perché si trattava di un tumore benigno. Una volta eliminata la tiroide ha iniziato a ingrassare e ad avere il battito basso. Ha dovuto seguire una dieta ferrea e prendere dei farmaci specifici per ostacolare queste problematiche.

Adesso sta bene, anche se non abbassa mai la guardia. Il controllo e la prevenzione sono importanti. Infatti coglie spesso l’occasione per invitare a suoi fan a salvaguardare la propria salute.