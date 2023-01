“Che cafona Maria”: telespettatori di Uomini e Donne disgustati dalla frase della De Filippi

Maria De Filippi, non è solo la Regina incontrastata delle Reti Mediaset, ma anche della TV in generale. Non per nulla, dati e palinsesti alla mano, è una delle conduttrici che sta maggiormente sul Piccolo Schermo. Tuttavia anche una presenzialista come lei può di tanto in tanto non convincere pienamente i suoi numerosi telespettatori.

Del resto, pur essendo un’immensa professionista e una conduttrice bravissima, può cadere anche lei, metaforicamente parlando, sulla classica buccia di banana, facendo un clamoroso e alquanto inaspettato scivolone. Ed è quello che è esattamente capitato durante una delle più recenti puntate andate in onda di Uomini e Donne.

Come ben sappiamo, dopo la consueta e assai meritata pausa per via delle festività natalizie, il noto dating show di Canale 5, è tornato a farci compagnia ogni pomeriggio, alle 14 e 45, dal lunedì al venerdì, con le sue storie e i suoi indiscussi protagonisti. Riecco dunque i mitici Gianni Sperti e Tina Cipollari, storici opinionisti della trasmissione, tronisti/e, corteggiatori e corteggiatrici, nonché dame e cavalieri.

Ed è stato proprio il Trono Over, che piace davvero un sacco ai telespettatori, sempre tanto numerosi, ad aprire le danze delle nuove puntate, con la meravigliosa Gemma Galgani tra le sue indiscusse protagoniste. E ciò è capitato dopo che la sua amica del cuore Ida Platano è uscita di scena per vivere alla luce del sole la sua storia d’amore con l’affascinante Alessandro Vicinanza.

Il ritorno degli ex e la battuta di Maria

Tuttavia il programma è anche noto per chiedere di tornare in studio ad alcuni sui ex protagonisti per vedere, a distanza di tempo, come stanno e se le relazioni iniziate all’interno della trasmissione sono andate avanti o meno. Di recente abbiamo avuto il piacere di rivedere in tale direzione il cavaliere Salvio e la dama Luisa che sono diventati marito e moglie.

I due hanno preso posto nella famose seggiole, uno di fronte all’altro, e mentre stavano salutando i presenti, ecco che è arrivata la battuta di Maria che non è affatto piaciuta a molti telespettatori che poco dopo su Instagram hanno inveito immediatamente contro di lei dandole, senza tanti giri di parole, della “cafona”. Che cosa avrà mai detto?

I fan in rivolta

In poche parole, osservando con attenzione l’uomo, gli ha detto che lo ha trovato ingrassato, di almeno tre kiletti. Una frase detta in un tono non del tutto ironico e che è stata resa ancora più dura dal fatto che in quel momento lei non è stata ripresa dalle telecamere. Salvio l’ha presa con filosofia e con un bel sorriso, ma lo stesso non si può dire della sua dolce metà che lo ha prontamente difeso.

In poche parole la donna, nascondendo il suo disappunto, ha sostenuto a più riprese che lui in realtà fosse pure dimagrito, nonostante la padrona di casa continuasse a insistere che non fosse così, ma l’esatto contrario. Ciò ha irritato ancora di più i fan della trasmissione che hanno trovato davvero molto ma molto offensiva Queen Mary.