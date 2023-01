Checco Zalone, lui è affascinante ma la moglie è uno schianto: l’avete già vista in tv e in diversi film

Checco Zalone è un artista molto amato dal pubblico italiano. I suoi film, il cui numero è in costante espansione, sono sempre dei grandi successi al botteghino e sono seguitissimi quando vengono trasmessi in TV, anche se sono usciti da anni. Pure sulle piattaforme in streaming sono assai richiesti.

Lui è molto schivo e non ama molto parlare di se, tanto meno della sua vita privata che tale secondo lui dovrebbe rimanere. Persona dai mille interessi, ama profondamente la musica fin da quando era soltanto un ragazzo. Famosissime sono alcune sue canzoni, molte delle quali inserite nelle sue varie pellicole cinematografiche.

Tuttavia, come si suol dire, dietro a un grande uomo, ci sta sempre una grande donna, e mai detto fu più veritiero in tal caso! Non per nulla lui è felicemente sposato con la stessa donna da moltissimi anni con la quale ha costruito una splendida famiglia della quale va ben fiero e dalla quale adora tornare per godersi la sua quotidianità e un po’ di sano relax.

Con lei , la sua amata mogliettina, però parla pure di lavoro e si confronta pure assai parecchio sul lato professionale dal momento che lei- udite udite- riveste anche il complesso ruolo di sua manager dalla bellezza di quindici anni. I due, entrambi pugliesi doc, si sono conosciuti quando lei lavorava come animatrice in un villaggio turistico e da allora non si sono più lasciati.

La moglie? Una donna bellissima

La donna si chiama Mariangela Eboli ed è davvero bellissima. Ed è anche grazie al suo fascino e alla sua sua fisicità, decisamente notevole, che ha conquistato immediatamente Checco che all’anagrafe fa Luca Medici. Ed è stato proprio lui a farsi avanti con lei e a puntare sulla simpatia per arrivare dritto al suo cuore. Un’impresa, che come abbiamo ampiamente visto, è riuscito a portare degnamente a termine!

I due si sono innamorati e lei, dopo averlo sposato, ha deciso di dedicarsi interamente alla carriera del suo uomo, alla vita domestica e alle due figlie. Stiamo parlando di Gaia e Greta che sono venute al mondo rispettivamente nel 2013 e nel 2017. Ed è anche per tutelare le due creature che la coppia cerca di tenere lontana il più possibile la loro vita familiare dai riflettori e dal chiacchiericcio.

Un tipo molto riservato

Non per nulla lui non ama molto parlare con la Stampa e nemmeno sui Social è disponibile a mostrare scorci della sua vita privata, a telecamere spente e distante dal palcoscenico che lui adora calcare al fine di stare a stretto contatto con i suoi estimatori che sono decisamente molto numerosi.

Ed è del resto anche questa la condizione migliore per riuscire sempre a dare in pasto al grande pubblico, con la complicità e la vicinanza della sua adorata Mariangela, prodotti di ottima fattura, nonché fonte di immenso successo ai quali lei ha anche partecipato in qualità di attrice, con qualche convincente cameo.