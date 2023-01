Sophie Codegoni, senza trucco e filtri: la Bonas di Avanti un altro è irriconoscibile

Sophie Codegoni è l’attuale Bonas di Avanti un altro. Sui social si è mostrata senza trucco e filtri. Ha lasciato tutti a bocca aperta.

Chi segue il programma televisivo Uomini e Donne sa bene che Sophie è stata una tronista di una delle precedenti edizioni. In realtà era già famosa per essere stata la modella di punta di uno showroom di Milano di Chiara Ferragni, ma grazie a Maria De Filippi la popolarità è aumentata a dismisura. Tra i vari pretendenti ha scelto Mattia Ranieri, ma le cose non sono andate bene fin da subito.

Nonostante tutto ha voltato pagina e si è rimessa alla prova nella casa del Grande Fratello Vip, dove ha conosciuto Gianmaria Antinolfi. Non è mai stata certa dei suoi sentimenti per il ragazzo, ma ha aperto gli occhi una volta entrato nella casa Alessandro Basciano. Molti credevano che si sarebbe focalizzato su Soleil Sorge, però alla fine si è avvicinato a Sophie.

Nessuno credeva nella loro storia d’amore, però poi la gente si è ricreduta sul loro conto. Sul Red Carpet della Mostra del Cinema di Venezia lui le ha fatto la proposta di fidanzamento inginocchiandosi davanti a lei e ai presenti. Poi da qualche mese hanno comunicato al mondo di essere in dolce attesa. Per lei si tratta del primo figlio mentre per lui il secondo. Hanno svelato il sesso in una puntata di Verissimo.

Adesso Sophie è presente nel piccolo schermo nel ruolo di Bonas in Avanti un altro. Puntate registrate dal momento che ora sta portando avanti la gravidanza, come testimoniano delle foto che ha pubblicato sui social. Una in particolare ha spiazzato tutti i follower.

“No make-up”

Sophie si trova alle Maldive con la sua dolce metà e non esita a mostrare il suo pancino indossando dei costumi mozzafiato. Nei post tra i primi commenti ci sono quelli di Alessandro. In un post di Instagram Sophie ha voluto osare mostrandosi abbronzata con capelli raccolti a chignon e senza trucco. A seguire c’è un video e poi uno scatto in bianco e nero che la ritrae immersa in una vasca con tanto di sapone.

Gli utenti social hanno speso belle parole sul suo conto. Del resto con il passare del tempo ha conquistato tutti con la sua dolcezza e il suo modo di pensare. Infatti nella casa ha mostrato di essere più matura della sua età portando avanti dei discorsi con i suoi ex compagni d’avventura.

“Benvenuti in paradiso”

Alessandro e Sophie si sono concessi una vacanza per trascorrere del tempo insieme. Lei è alla 23sima settimana, eppure è semplicemente divina con il bikini.

Una sorta di luna di miele anticipata, dal momento che ci vorrà ancora del tempo per abbracciare la piccola Celina e per organizzare il matrimonio. I fan non possono che essere felici per lei.