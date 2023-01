Antonella Clerici, lo ammette a distanza di anni: “Così ho scoperto di essere cornuta”

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate di Mamma Rai. Grande professionista con alle spalle tanta gavetta e un curriculum di tutto rispetto, oggi la troviamo al timone di due trasmissioni. Difatti oltre a farci compagnia ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con E’ Sempre Mezzogiorno, esattamente all’ora di pranzo, ora la troviamo anche nella fascia serale, in prime time.

Stiamo ovviamente parlando della terza stagione di The Voice Senior che va in onda sulla Rete Ammiraglia dell’Azienda di Viale Mazzini il venerdì alle 21 e 30 circa, subito dopo I Soliti Ignoti. Tuttavia la donna è anche talvolta chiacchierata per il suo privato che difficilmente tale riesce a rimanere. E ora arriva la confessione che di certo non si aspettava nessuno!

Oggi Antonellina è una persona appagata sotto ogni punto di vista ed è per questo motivo che la vediamo così serena e in forma. Sul lavoro le cose vanno alla grande e i telespettatori stanno dimostrando di apprezzarla sempre di più, così come tanti colleghi. Per quanto concerne la vita sentimentale e affettiva, da molti anni è felicemente fidanzata.

Il fortunato è Vittorio Garrone con il quale vive da tempo in una meravigliosa casa nel bosco che sovente ama mostrarci sui Social, in particolare sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. Ed è qui che ama mantenere un filo pressoché costante e diretto con i suoi estimatori, anche con qualche diretta.

La scoperta del tradimento

Estimatori che saranno certamente rimasti di sasso quando sono venuti a conoscenza di come la loro eroina ha saputo di essere stata tradita dal suo allora compagno di vita, nonché padre della sua unica figlia Maelle, oggi adolescente. Stiamo ovviamente parlando di Eddy Martens.

L’uomo, più giovane di lei, ha sempre posseduto un carattere alquanto libertino e più volte, ancora prima di dirsi addio definitivamente, la coppia ha avuto delle crisi. Sta di fatto che un conto è vivere un momento di difficoltà con il proprio partner, un conto è scoprire di “essere cornuta” dalle pagine di una nota rivista di Gossip come Chi!

Il suo Eddy con un’altra

“Ricordo quando, sulla copertina di Chi, pubblicaste le foto di Eddy con un’altra. Alfonso mi avvisò in tempo, prima che arrivasse in edicola e mi venisse un colpo. Tutta l’Italia scoprì che ero cornuta“, ha dichiarato la conduttrice tra le pagine del settimanale diretto da Signorini, ora al timone della settima edizione del Grande Fratello Vip.

In ogni caso fu comunque durissima per lei vedere che l’uomo con il quale aveva messo al mondo una creatura le avesse mancato così tanto di rispetto. Oggi sono in buoni rapporti e si sono rifatti entrambi una vita dal punto di vista sentimentale. Sta di fatto che la Clerici soffrì molto per il tradimento e che da allora ha cercato di andarci con i piedi di piombo nelle relazioni.