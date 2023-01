“Che scena pietosa”: Daniele Dal Moro in atteggiamenti intimissimi con Wilma | Il web però li uccide

Grande Fratello Vip, nel corso dell’attuale edizione, la settima per l’esattezza, i colpi di scena non mancano di certo. Al di là delle eliminazioni a sorprese e delle entrate anche di vecchie glorie, sono i flirt a tenere banco sempre più all’interno della Casa Più Spiata D’Italia.

Baci rubati, momenti molto passionali, poi scene di gelosia in piena regola, litigate furiose con tanto di parole al vetriolo che poi sono fedelmente riportate sui Social. Sembra di trovarsi innanzi a una soap opera e così Alfonso Signorini, insieme alle sue opinioniste, cerca di mettere il punto, facendo confrontare in maniera, possibilmente civile, i litiganti.

E poi capita chi viene messo da parte perché l’altro a un certo punto si sente più attratto da altre persone. E ciò, soprattutto perché si vive in una situazione di reclusione, dove ci si può vedere e ” frequentare” solo con un numero selezionato e ristretto di individui con i quali magari nella vita reale e nella nostra quotidianità non ci vorremmo nemmeno mai rapportare.

Ergo anche le storie che nascono tra quelle mura poi devono necessariamente superare il banco di prova finale che è costituito dall’ uscita dal reality che ancora oggi tanto appassiona gli italiani di ogni età. E ora a lasciare perplessi sono la mitica Wilma Goich e il ben più giovane Daniele Del Moro il cui gesto non è passato inosservato. E il Web si scatena!

Lui è tornato a Canossa

In poche parole il giovane, che abbiamo avuto modo di conoscere in qualità di tronista a Uomini e Donne, dopo aver vissuto una liason con la bellissima Oriana, ecco che ha deciso di ritornare a Canossa dalla cantante con la quale si era mostrato in atteggiamenti molti intimi e assai complici tempo fa.

L’intesa era a mille e c’era stata pure qualche effusione con tanto di bacio. Lui poi non perdeva l’occasione di abbracciarla e di stringerla forte a se con fare protettivo. E lei alla fine pareva gradire molto. Ha iniziato a scherzare molto facendo anche battute un po’ troppo spinte che alla fine hanno allontanato di parecchio il ragazzo da lei.

Intimo con lei e il Web lo massacra

Quel ragazzo che non ha saputo resistere alle grazie dell’altra che tuttavia pare che si sia presa una super cotta per un altro. Stiamo ovviamente parlando di Antonino Spinalbese, grandissimo protagonista di questa edizione che ha fatto perdere la testa a più di una collega.

E ora Daniele ha deciso di riprendere in mano il discorso con Wilma, consolandola teneramente e donandole parole molto dolci. Inoltre l’ha presa in braccio come se fosse una bambina e ha iniziato a darle tanti bacetti sulla guancia mentre lei ha tenuto il broncio. Il video è diventato in men che non si dica virale e gli utenti hanno iniziato a criticare il giovane, sostenendo che la scena fosse davvero molto imbarazzante, dandogli pure del falso.