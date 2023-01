Enzo Paolo Turchi, la confessione senza vergogna: “Prima di sposare Carmen mi dicevano che…”

Enzo Paolo Turchi, coreografo e ballerino di spessore, da tantissimi anni è sposato con la meravigliosa Carmen Russo. Innamoratissimi, sono anche riusciti, dopo tanti tentativi, a diventare genitori di Maria che è la luce dei loro occhi. Tuttavia l’uomo, prima di convolare a giuste nozze con la donna della sua vita, ha vissuto un dramma nel suo passato.

Non è stato tutto rose e fiori per lui che fin da ragazzino sognava di studiare seriamente la danza e di operare in tale settore come professionista. Alla fine il suo sogno è riuscito a realizzarlo non solo in nome del suo ragguardevole talento ma anche di tanto sudore. Si è rimboccato le maniche e ha lasciato la sua Napoli per cercare il successo altrove.

Tuttavia è lì, nella meravigliosa cornice del Teatro San Carlo, che ha mosso i primi passi: allora studiare danza era gratis in quella rinomata scuola e lui ne aveva approfittato. Si diploma a pieni voti e inizia a danzare in svariati teatri italiani degni di nota come – fra i tanti- La Fenice di Venezia.

Ed è durante una delle sue tante esibizioni che è stato notato dalla mitica Raffaella Carrà con la quale poi Enzo ha collaborato per tantissimi anni. Negli Anni Ottanta ha incontrato a Drive In la sua Carmen che è stata ed tuttora il suo grande amore. Il loro non è tuttavia un rapporto idilliaco anche perché la donna ha un carattere bello pepato ma sincero e profondo come pochi.

Il racconto strappalacrime

I due sono ancora oggi innamoratissimi, lavorano insieme e cercano di dividersi in maniera equa i compiti domestici. Inoltre cercano di svolgere al massimo grado il ruolo di genitori. Lui è meno presente di lei in TV ma in ogni caso sono entrambi molto amati dal grande pubblico italiano.

E lui, nel corso di una sua intervista, ha parlato a cuore aperto non solo della sua carriera e della sua meravigliosa consorte, ma anche di ciò che gli è accaduto ben prima di conoscerla e di sposarla. Il racconto è stato davvero duro e ha lasciato letteralmente a bocca aperta i suoi fan che si sono così stretti a lui in un unico grande abbraccio.

Vittima di bullismo

In poche parole il ballerino ha raccontato che quando era soltanto un ragazzo e aveva espresso il suo desiderio di danzare molti avevano iniziato a prenderlo in giro in maniera molto pesante. Anzi, lo avevano proprio bullizzato. Gli davano apertamente del ricc*****e e ciò lo aveva molto ferito. Tuttavia la sua passione ha poi avuto il sopravvento su tutto quanto.

E il fatto di avercela fatta e di aver lavorato pure a grandissimi livelli lo ha ripagato di ogni cosa. Oggi è un uomo felice perché si sente realizzato non solo dal punto di vista professionale ma anche umano accanto alla sua Carmen e alla loro figlioletta Maria che cresce sempre più bella, felice e serena.