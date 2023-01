Giulia Salemi, per lei il Gf Vip è finito: chiamata direttamente dalla concorrenza

La notizia è delle ultime, ultimissime ore ma ha già fatto, vista la sua portata, in men che non si dica il giro del Web. A quanto pare la concorrenza avrebbe richiesto la collaborazione della bellissima Giulia Salemi, punta di diamante delle Reti Mediaset, nonché grande amica e collaboratrice di Alfonso Signorini.

Dopo avere partecipato in qualità di concorrente all’edizione vip del padre di tutti i reality, la ragazza ha svolto la mansione di opinionista insieme al compagno Pierpaolo Petrelli, per alcune puntate dell’edizione attualmente in corso per sostituire la meravigliosa Sonia Bruganelli che era andata in America a trovare il nipotino.

In ogni caso la nota influencer è ancora impegnata con la trasmissione dal momento che ha una rubrica tutta sua dove racconta che cosa ne pensa la gente di che cosa accade all’interno della Casa Più Spiata D’ Italia. Dunque di cose da fare Giulia ne ha davvero molte anche considerando il fatto che è molto attiva per lavoro sui Social, in particolare su Instagram.

Qui, oltre a mostrarci prodotti di tendenza che riguardano molti campi, si mostra sovente in compagnia del suo PierPaolo che è a sua volta amatissimo dal grande pubblico non solo in nome della sua bellezza ma anche della sua innata simpatia e del suo vero talento come showman.

Il compagno ha già fatto il salto!

Loro due come coppia piacciono davvero molto e la loro ospitata a Verissimo, il rotocalco di punta di Canale 5, condotto dalla splendida Silvia Toffanin, è stata molto seguita oltre che assai commovente. Hanno parlato a lungo del loro amore e del fatto che effettivamente il matrimonio è nei loro progetti anche se lui non le ha ancora fatto la proposta come si deve.

Sta di fatto che ora per lei è avvenuta una proposta lavorativa da leccarsi i baffi che però è giunta direttamente dalla concorrenza diretta, ovvero la Rai, azienda per la quale il suo compagno ha già lavorato. Non per nulla lo abbiamo visto come concorrente a Tale & Quale Show e come collaboratore per moltissime puntate di Mara Venier a Domenica In.

Amadeus la vuole!

Di recente poi lo abbiamo anche visto nella veste di concorrente a Boomerissima, il nuovo programma di Alessia Marcuzzi, in onda il martedì sera in prime time su Rai 2. Dunque non ci sarebbe davvero nulla di nuovo o di strano se la sua lei accettasse di lavorare anche per l’Azienda di Viale Mazzini.

Tanto più che si tratterebbe solo di una sua presenza durante una serata del Festival di Sanremo ove dovrebbe parlare della situazione odierna delle donne in Iran dal momento che la sua mamma è iraniana. Indubbiamente è un argomento che a lei sta molto a cuore e che conosce bene. Ed è per questo motivo che Amadeus la vorrebbe sul prestigioso palco del Teatro Ariston. Ora si attende solo la conferma!