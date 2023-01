Aldo Montano e Antonella Mosetti, il dramma che li ha disintegrati: “Abbiamo perso due figli”

A distanza di moltissimi anni dalla fine della loro relazione, durata la bellezza di 7 anni, l’ex ragazza di Non è la Rai, ritorna a parlare del suo tanto celebre ex. La loro storia aveva fatto sognare i più e occupato tante pagine della riviste di cronaca rosa.

Poi, quando si è tristemente conclusa, ha lasciato l’amaro in bocca ai fan della showgirl che sognavano per lei e il suo Aldo un happy end. Lei aveva già alle spalle un matrimonio finito, celebrato quando era poco più che una ragazzina, e una figlia, la bellissima Asia, che oggi è una giovane donna.

Le due, come di certo ricorderete, hanno partecipato svariati anni fa al Grande Fratello Vip e la ragazza ha fatto molto parlare di se per le sue mire nei confronti di Andrea Damante che ai tempi era ancora fidanzato con la splendida Giulia De Lellis. Poi Asia ha tentato la carta del vasto mondo dello Spettacolo ma dopo qualche apparizione televisiva e cambio di look, è uscita di scena.

La sua celebre mamma, che è ancora oggi è dotata di una fisicità da dieci e lode, è rimasta invece ancora sulla cresta dell’onda e quando a varcare la famosa porta rossa è stato il suo famoso ex Aldo Montano, è ritornata alla ribalta la loro passata storia d’amore. Non è stato qualcosa di passeggero ma lui ha comunque voluto definire la loro liason in maniera molto differente. E ciò ha molto ferito la donna.

Ha avuto due aborti

In ogni caso lei, nel corso di varie interviste, ha sempre speso belle parole per lui, dicendosi anche contenta del fatto che lui sia diventato padre, sebbene con lei non sia riuscito mai a esserlo. Loro ci avevano anche provato ma non sono mai riusciti a mettere al mondo insieme una creatura che era il sogno di entrambi.

Purtroppo ha subito due terribili aborti che le hanno spaccato il cuore in mille pezzi. Soprattutto è stato il secondo a farle più male, dove se l’è vista davvero brutta. Grazie all’amore vero e sincero della figlia Asia è riuscita a rialzarsi e a riprendere pian piano in mano le redini della sua vita sia dal punto di vista personale che professionale.

Lui è stato un padre per Asia

Oggi la donna è ancora seguitissima sui Social e pare single, anche se non ama molto parlare del suo privato. Si dice contenta anche del fatto che la sua creatura sia rimasta in buoni rapporti con Aldo che le ha fatto sostanzialmente da papà, anche se lei uno in carne ossa ce l’ha, da quando aveva 9 anni fino ai suoi 16.

Lei con lui non si sente più da un pezzo ma lo ha comunque seguito durante la sua avventura, decisamente molto intensa, al Grande Fratello Vip dove si è fatto notare per la sua meravigliosa amicizia nata all’interno della Casa con Manuel Bortuzzo e per le sue grandi litigate con Alex Belli.