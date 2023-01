Gina Lollobrigida, trapela la cifra mostruosa della sua eredità: chi se la intasca vivrà come un re

La Lollo non è che morta da pochi giorni ed ecco che gli eredi si fiondano come falchi sulla sua eredità che è decisamente notevole. La donna ha lavorato tantissimo nella sua vita e ora tutto il suo patrimonio a livello economico potrebbe andare nelle tasche di due uomini molto importanti per lei che tuttavia non vanno per niente d’accordo!

Ciò sta facendo indignare moltissimo non solo la Stampa ma soprattutto il grande pubblico che la piange a dirotto. Lei è stata una vera diva e pensare di non poterla vedere più nemmeno nel corso di qualche ospitata in TV stringe il cuore. Certo, i film nei quali ha lavorato rimarranno immortali.

E mentre si vocifera di soldi e di beni, c’è anche chi si chiede, chi potrà mai prendere il suo posto a livello artistico. Difficile a dirsi anche perché da tempo il concetto di divismo si è un po’ perso e quell’aurea che una volta avvolgeva gli attori e le attrici oggi è caduta per terra.

Lei è stata una donna, non solo bellissima, ma anche dotata di un fascino e di uno charme tutti suoi. Elegante e raffinata, fino all’ultimo amava vestirsi e truccarsi di tutto punto non solo per apparizioni pubbliche. Per lei è sempre stato fondamentali prendersi cura di se. Una forma di rispetto verso gli altri e verso se stessa.

Lo scandalo del suo matrimonio

Tuttavia la sua ultima apparizione sul Piccolo Schermo è datata novembre 2021 e l’aveva messa in atto a Domenica In. Lì, ai microfoni della meravigliosa Mara Venier, aveva ripercorso la sua straordinaria carriera ma anche parlato della causa che il figlio aveva messo in atto dopo che lei si era sposata con il suo tuttofare Andrea Piazzolla.

In poche parole si era parlato di circonvenzione di incapace. Lei si era detta profondamente stanca e stufa della situazione e ha speso bellissime parole per il suo aiutante con il quale ha vissuto nella villa, decisamente da Mille e Una Notte, sita nella Capitale, in particolare nella incantevole Via Appia.

Un patrimonio stellare, chi lo erediterà?

Qui hanno trovato posto numerose opere d’arte, tra quadri e sculture, e mobili di pregio assoluto. Non per nulla la sua abitazione l’ha sempre rappresentata al 100%. Tuttavia la donna possedeva anche una bella casa in Toscana della quale non sono disponibili molte informazioni.

Sta di fatto che le due dimore, così come altri soldini che secondo molti sarebbero nascosti negli Stati Uniti, il patrimonio della donna si aggirerebbe, intorno ai 10 milioni di euro. A chi andranno? O al figlio o al marito, si suppone. Tuttavia esiste un testamento che possiede il notaio e che non è stato ancora aperto e che potrebbe magari riservare qualche sorpresa!