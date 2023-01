Maria Zaffino, da punta di diamante di Amici alla completa sparizione: eccola oggi 44enne e già nonna

Amici, il padre di tutti i talent, ideato e condotto in maniera magistrale da Maria De Filippi, ci ha fatto conoscere nel corso del tempo non solo allievi che sono poi diventati delle star. Difatti ci ha fatto apprezzare pure i maestri e i grandi professionisti, soprattutto a livello di danza, che si sono alternati all’interno della prestigiosa scuola. Un nome su tanti? Maria Zaffino.

La ballerina, decisamente molto bella ma per nulla appariscente, ha conquistato fin da subito tutti quanti non solo per la sua dolcezza, bensì anche per la sua ingente determinazione. Anche i concorrenti l’hanno amata immediatamente e i telespettatori quando hanno notato che lei non era più presente nello staff di Queen Mary ci sono rimasti davvero di sasso.

Tuttavia c’è anche da dire, per dovere assoluto di cronaca, che con il passare degli anni, lei non è stata l’unica a lasciare il programma che tanta fama le ha donato. L’esempio più celebre ed eclatante in tale direzione è rappresentato da Kledi Kadiu che ha deciso di lasciare la TV in generale per dedicarsi con anima e corpo alle sue scuole di danza, sparse in tutta Italia.

Ed è anche questa la scelta che ha fatto la brava Maria che ha voluto potenziarsi come maestra di danza al dì fuori del Piccolo Schermo. Inoltre la donna, che è ancora oggi bellissima e in ottima forma fisica, è diventata non solo mamma bis ma anche nonna. Non per nulla ha avuto la sua prima figlia quando era ancora una ragazzina e costei, appena ventenne, le ha dato la gioia di un nipote!

Mamma bis e nonna

Maria ha anche dato alla luce un’altra creatura con il suo affascinante marito di nome Daniele che ha sposato nel 2019. Insomma, la sua è una vita piena, scandita non solo dalla danza, che rimane la sua più grande passione, ma anche dall’amore, davvero immenso, per la sua famiglia.

Certo, all’inizio, come ha raccontato nel corso di una sua intervista, quando aveva saputo dalla figlia primogenita che, nonostante fosse poco più che una bambina, fosse in attesa della sua prima creatura, era rimasta alquanto interdetta, ma poi, con l’avvicinarsi del giorno della messa al mondo della creatura, la gioia e l’emozione ha preso il sopravvento.

Insegna danza ed è al top

Oggi, anche se è impegnatissima come nonna del piccolo Leonardo, e mamma anche della piccola Maya, prosegue a lavorare a spron battuto, girando pure l’Italia, da Nord a Sud, per accompagnare i suoi allievi in alcuni spettacoli e per dedicarsi con immensa devozione all’arte dell’insegnamento.

Vederla a quasi 45 anni bella carica e ricca di voglia di fare è una vera coccola per l’anima per i suoi estimatori, compresi chiaramente quelli della prima ora, che si augurano di rivederla prima o poi in TV, magari semplicemente per qualche ospitata, possibilmente in qualche bel programma condotto da Maria De Filippi.