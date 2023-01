Mangiare la neve, salva i tuoi bambini: 2 motivi per impedirglielo

In questi ultimi giorni la neve ha imbiancato i tetti delle nostre case i nostri giardini. I nostri bimbi estasiati!

Vedere un paesaggio innevato, anche se il Natale è già bello che passato, è sempre qualcosa di magico. E lo è non solo per i piccini ma anche per i grandi che tornano per un attimo bambini. Bei coperti, quando la bufera è passata, è assai divertente giocare, creando delle palle di neve o un simpatico pupazzo.

Tuttavia in molti tendono a fare un po’ troppo gli spiritoso e a imitare alcune scene lette nei libri o viste nei film. E così decidono di assaggiare la neve che è caduta da terra o che cade dall’alto, senza rendersi conto che è un gesto sbagliato. Inoltre è parecchio nocivo per la propria salute. In particolare per i bambini.

Certo spiegare loro che è un gesto da non mettere in atto non è sempre facile, tuttavia è bene essere chiari su che cosa potrebbe accadere loro qualora volessero perpetuare in questo atteggiamento. La chiarezza è del resto alla base di ogni rapporto, dunque perché anche in tale frangente non puntare su di essa?

Una questione di igiene

Per prima cosa è necessario sfatare un pensiero in comune secondo il quale la neve fresca sia sana e molto buona da mangiare. Inoltre per molti è anche dissetante. Sta di fatto che, con i tempi che corrono, pensare che sia tanto igienico e salutare portasela alla bocca, è veramente fuori luogo!

Viviamo in un mondo fortemente industrializzato ove la Tecnologia la fa da padrona, così come il cemento. L’inquinamento è praticamente alle stelle e le sostanze nocive usate anche come fertilizzanti nei campi e nei giardini sono praticamente all’ordine del giorno. Inoltre per terra noi camminiamo con le scarpe e ci possono passare macchine e altri mezzi di trasporto.

Non fate scelte scellerate

E tutto questo porta inevitabilmente tanto sporco. Possiamo poi trovare anche la polvere che se è bene eliminare come si deve dalle nostre case è altrettanto opportuno evitare di introdurla nel nostro organismo tramite l’assaggio di qualcosa che troviamo ai nostri piedi! E c’è pure da ricordare che il Covid- 19 è ancora tristemente presente nelle nostre vite e che pertanto dobbiamo stare molto attenti a quel che facciamo!

Influenze e altri virus, come malattie infettive, hanno ora il loro culmine, pertanto evitare di lasciarsi trasportare dall’eccessivo entusiasmo toccando e mangiando ciò che ci capita a tiro è veramente un gesto scellerato. E ciò non vale solo per i bambini ma anche per quelle persone che dal punto di vista anagrafico sarebbero adulte ma che persistono a non vedere la realtà dei fatti.