Non riesci a dormire? Bastano poche gocce sul cuscino: addio insonnia

Dormire bene è fondamentale per la nostra salute. E se l’insonnia la fa da padrona, niente paura! Il rimedio da provare.

Gli esperti ci continuano a ripetere sui giornali, sui Social e in TV, che dobbiamo riposare almeno 8 ore a notte. Sta di fatto che per molte persone ciò è diventato impossibile. Sono stanche ma non riescono a prendere sonno. O ancora si addormentano ma poco dopo tendono a svegliarsi.

Bevono tisane e camomille rilassanti. Spengono tablet, pc e smarthphone ben prima di coricarsi. Stesso discorso per la Televisione. Leggono qualcosa di rilassante ma niente! Il sonno non ne vuole proprio sapere di arrivare. E così diventano rabbiose e nervose. La mattina si alzano distrutte e sul lavoro e/o a scuola non rendono molto.

Al di là del loro umore, che è sempre più nero, anche la pelle del loro viso comincia a risentirne. Diventa spenta, quasi grigia, e punteggiata da brufoli e punti neri. I capelli persino possono diventare più fragili e secchi. Insomma, capite bene che se non riposate come si deve poi le conseguenze negative possono essere decisamente sgradevoli.

L’aromaterapia, un aiuto concreto

Se siete stufi di tutto questo potete affidarvi all’aromaterapia che oggi è molto apprezzata e assai diffusa. In particolar modo potreste provare a spruzzare un paio di gocce sul vostro cuscino di olio di camomilla romana che è davvero un toccasana pure per calmare i nervi e per rendere i vostri sogni meno agitati.

Tuttavia se preferite potete anche respirarlo mettendone una boccetta in un bel diffusore da piazzare nella vostra camera da letto. In tale maniera non solo riuscirete a dormire meglio ma anche ad avere un profumo molto gradevole nella stanza. E anche questo è un aspetto che non va affatto sottovalutato, dal momento che anche l’ambiente ha la sua parte! Tenetelo bene in mente!

Il rimedio top

In ogni caso l’olio top per sonni sereni e sonno ristoratore è quello a base di salvia sclarea che possiamo tranquillamente acquistare in erboristeria. Sarebbe opportuno, al fine di sfruttare al massimo le sue proprietà altamente rilassanti, o spruzzarne qualche goccia sul cuscino oppure bagnare con esse un batuffolo di cotone da riporre poi all’interno della federa.

Sia che scegliamo la camomilla che la salvia potremmo ottenere ottimi risultati. Il consiglio è quello di chiedere al commerciante di farvi sentire la profumazione prima di accingervi all’acquisto. Difatti è anche importante che il suo profumo vi piaccia e non che vi faccia storcere il naso al solo pensiero di respirarlo.