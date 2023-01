Pulire i tappeti, non dovrai più andare in lavanderia: il trucco per lavarli a secco in casa

La pulizia dei nostri amati tappeti non sarà più una spesa. Difatti possiamo anche lavarli a casa a secco, senza rovinarli.

Nelle nostre dimore, perlopiù nei salotti e nelle camere da letto, siamo soliti sfruttarli non solo come strumenti di arredo ma anche come mezzo per vivere meglio l’ambiente. Basti pensare nel caso di bimbi piccoli che amano giocare per terra o di animali domestici che spesso decidono di sdraiarsi lì per riposare o starci accanto.

Ne possiamo possedere di svariate lunghezze e larghezze, fogge, tessuti e colori. Spesso li compriamo anche a tema a seconda della stagione dell’anno in corso. Sta di fatto che poi è necessario provvedere alla loro pulizia. Non per nulla su di essi si può annidare molta polvere ma anche sporco di vario genere. E tutto questo non è assolutamente un toccasana!

E così, quando lo riteniamo opportuno, soprattutto quando il freddo lascia il posto al caldo a livello climatico, siamo avvezzi a portarli a lavare in lavanderia. Ciò comporta talora una bella spesa che in un momento di grande crisi che stiamo vivendo sarebbe meglio evitare. Come? Lavandoli direttamente noi a casa, utilizzando qualcosa che avremo di certo già a disposizione e che non è nocivo per la salute.

Il rimedio fai da te

Certo, ci avrete magari pensato, ma il timore è quello di rovinarli, soprattutto se sono piuttosto pregiati a livello economico o se sono legati da un ricordo. In ogni caso esiste un modo per farlo, lavandoli a secco, senza correre questo rischio. Basta solo non farsi prendere dal panico e seguire passo passo i nostri consigli. Ne rimarrete folgorati!

Per prima cosa cospargere del bicarbonato da cucina sulla superficie tramite un passino. A questo punto lasciatelo agire per qualche ora. Trascorso il tempo, passate con un’aspirapolvere, avendo la premura di pulire ovunque, soprattutto negli angoli. L’operazione dovrete ripeterla un paio di volte, senza strofinare in maniera eccessiva.

Il colpo di classe

Infine, spruzzate un prodotto igienizzante per tessuti, della profumazione che maggiormente preferite e che si addica possibilmente al ruolo che è stato adibito alla stanza dove è presente il tappeto. Tra l’altro se in essa è presente già un diffusore, sarebbe importante optare per la stessa profumazione dell’olio essenziale in esso inserito.

Qualora non sia possibile dovrete necessariamente provvedere al cambio di esso. Ricordate infatti che le pareti così come i vari tessuti, dunque anche i vostri amati tappeti, si impregnano degli odori presenti. E mescolare profumazioni tra di loro differenti non è sempre molto piacevole!