Diarrea e mal di pancia, inizia a tavola: 10 alimenti da evitare

La salute è un dono prezioso. Pertanto è bene stare attenti non solo al nostro stile di vita ma anche a ciò che mangiamo!

Tuttavia a causa della fretta o dalla stanchezza sia fisica che psicologica siamo talora avvezzi a non pensare a che cosa stiamo ingerendo. Abbiamo fame o non abbiamo tempo di cucinare come si deve o di stilare un piano alimentare sano, genuino e vario. E questo ciò può costare molto caro. Non per nulla la diarrea e il mal di pancia sono dietro l’angolo!

In ogni caso oltre al cibo è bene porre molta attenzione anche a ciò che beviamo. L’acqua poi deve essere sempre ben pulita e se ci troviamo in luoghi non particolarmente puliti non beviamo mai quella che sgorga da una fontana o esce da un rubinetto. Affidiamoci sempre e solo a quella contenuta in una bottiglietta ben sigillata.

Evitare in codesta situazione bibite con ghiaccio. A livello di alimenti è opportuno, sempre in tale frangente, scegliere pesce, carne e verdura ben cotta e mai cruda. La frutta si può mangiare ma solo se completamente sbucciata, proprio perché non possiamo lavarla bene. E prima di mangiare igienizziamo bene le mani con un prodotto specifico.

Cosa mangiare e cosa evitare

In una situazione più regolare, soprattutto se siamo particolarmente stressati e quindi il nostro stomaco, così come la nostra pancia, possono essere già leggermente compromessi di loro, evitiamo cibi troppo pesanti da digerire, quindi fritti e grassi in primis. Poi evitate legumi e prodotti ricchi di caffeina e agli alcolici in generale.

Privilegiate invece carne, pesce e verdura di stagione cotti al vapore, che è una cottura non solo più light ma anche più sana. Sì poi a bevande ricche di sodio e di potassio e di alimenti che li contengono come le patate che bollite sarebbero il top. Ottime in tale direzione sono pure le carote e le mele che sono ricche di pectine. Un vero toccasana per il nostro stomaco in difficoltà!

Il consiglio in più

Potete anche gustare, senza esagerare, prodotti creati con farina raffinata come il pane bianco, la pasta, il riso, crackers o grissini. E se avere problemi di questo tipo non siete voi ma i vostri bambini, non dategli il classico bicchiere di latte prima di andare a nanna. Difatti esso, come tutti i latticini in generale, se avete già sintomi di diarrea, possono solo peggiorare le cose.

Al di là di ciò che è bene mangiare o bere, e ciò che invece è opportuno evitare, è doveroso dire che in ogni caso non dobbiamo mai compiere pasti troppo abbondanti al fine di non appesantire ulteriormente l’apparato digestivo. Meglio mangiare poco alla volta e compiere più spuntini nel corso della giornata.