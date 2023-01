Hai gli occhi piccoli? Ecco il trucco per aprirli: il tuo sguardo sarà magnetico

Molte donne ricorrono a un accurato make-up per potenziare dei punti del proprio viso. Chi ha gli occhi piccoli, per esempio, non sa che esistono dei metodi efficaci per valorizzarli.

Oggigiorno navigando sui social è possibile documentarsi su tutto. Infatti tante sono le influencer che danno dei consigli ai propri follower soprattutto sul make-up. Propongono sempre le tendenze del momento sponsorizzando dei prodotti di cosmetica sempre nuovi e attenti alle esigenze della massa.

Fin dall’antichità le donne hanno sempre puntato sugli occhi per migliorare la propria immagine. Basta pensare alle regine d’Egitto che ricorrevano alla malachite, carbonato di rame tendente al verde, e alla galena, solfuro di piombo dalla tonalità scura. Diluite con acqua, si applicavano con bastoncini di legno. Molto noto è il tratteggio con il nero del contorno della palpebra.

Da allora tante cose sono cambiate. In vari periodi storici, per esempio, si è puntato più su un trucco leggero. La regina Maria Antonietta d’Austria, per esempio, su labbra e guance applicava una miscela ricavata dal cocciniglie che garantiva un colore bianco-rosso. A prescindere da tutto le tendenze sono sempre state seguite proprio perché valorizzano il volto di una persona.

Delle donne non accettano l’idea di avere degli occhi piccoli, quindi cercano in tutti i modi di aumentarne il volume. In realtà è possibile se si hanno a disposizione nella trousse una matita bianca, un illuminante, un eyeliner, ombretti neutri e piegaciglia. Ecco come farne un buon uso.

Sfumature e uso esterno della matita

In primis bisogna avere cura delle sopracciglia perché non tutti sanno che hanno un ruolo fondamentale per rendere gli occhi più grandi. E’ essenziale anche la scelta di un buon mascara, capace di dare una forma corretta alle ciglia, da applicare dopo l’utilizzo del piegaciglia.

Sono consigliabili gli ombretti chiari perché quelli scuri spengono lo sguardo. Se proprio non riuscite a farne a meno allora si può giocare sulle sfumature con uno chiaro e uno scuro. La matita nera deve essere applicata nella parte inferiore dell’occhio, all’esterno e non all’interno. Quelle con tonalità chiare vanno bene all’interno.

Altri piccoli trucchi da considerare

Non tutte utilizzano il piegaciglia e le matite dal tratto sottile. Basta documentarsi sui social per avere le idee chiare sull’argomento. Infatti si può scoprire anche che sulla palpebra fino all’arcata si mette un ombretto opaco e neutro come base. Poi usare uno più chiaro al centro per arrotondare l’occhio.

Una matita bianca illuminante e l’eyeliner da tratteggiare sull’occhio prima di usare il mascara. Da non dimenticare l’highlighter nella parte interna dell’occhio per dare più luce.