Addio Punti Neri, come eliminarli in 1 giorno: il miracolo é già nel tuo frigo

Punti neri YoubeeAvere un viso perfetto è il sogno di ogni donna. E lo è in particolare eliminare i punti neri. Il trucco miracoloso.

Sovente spendiamo cifre molto elevate per l’acquisto di creme e prodotti per la pulizia del nostro volto, sperando nel miracolo. La pubblicità sa essere ingannevole e così ci lasciamo trascinare in acquisti sconsiderati senza ottenere il risultato agognato. Tuttavia esistono dei rimedi naturali che possono dare effetti ragguardevoli e duraturi nel tempo, anche nel caso dei punti neri.

Si tratta di qualcosa di molto economico e che di certo possediamo tutti in casa. Dunque non dobbiamo correre al supermercato per comperarlo. Inoltre sfruttarlo al massimo grado è molto facile e veloce. Non per nulla non richiede una grande preparazione. Tuttavia è bene concederci questa coccola in un momento di mero relax.

Difatti è stato scientificamente provato che anche lo stress, così come l’inquinamento e la cattiva alimentazione, è la causa numero uno di inestetismi della pelle in linea generale. Pertanto fare un bel respiro e dedicarsi alla pulizia giornaliera del proprio viso dopo una bella e rilassante doccia o un bel bagno sarebbe il massimo.

Il rimedio miracoloso fai da te

Veniamo ora a parlarvi del famoso rimedio a base di pomodoro. Tale frutto possiede infatti ottime proprietà antisettiche, squisitamente naturali, che sono il massimo per dire ciao ai punti neri. Per mettere in pratica il vostro elisir di bellezza dovrete prenderne uno piccolo, quindi sbucciarlo e schiacciarlo.

A questo punto non vi resta che applicarlo direttamente sui punti neri poco prima di andare a letto. Fate agire per tutta la notte e al mattino procedete al risciacquo con acqua corrente ben pulita e tiepida. Ricordatevi poi di tamponare molto delicatamente il viso con un asciugamano in microfibra, perfettamente asciutto e pulito.

Il consiglio in più

Non siate mai irruenti o bruschi quando pulite o asciugate la pelle dal momento che se lo farete potrete provocare arrossamento o irritazioni. Tanto più che dopo un trattamento è ancora più sensibile. Stesso discorso se è appena stata bagnata con dell’acqua. Detto questo, sappiate che questo rimedio vi aiuterà a eliminare in un solo giorno le imperfezioni.

Ovviamente il consiglio è di tenerlo sempre ben a mente e di applicarlo come notate sul vostro viso i primi segnali dell’arrivo dei famigerati punti neri. Nel contempo iniziate a seguire un’alimentazione più sana, varia ed equilibrata e a curare di più la salute della vostra pelle. Il vostro viso vi ringrazierà!