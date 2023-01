Dieta e Carboidrati, non devi eliminarli completamente: rischi 5 malattie anche gravi

Molti sono convinti che per non ingrassare sia necessario non mangiare mai carboidrati. Non fatelo!

La dieta mediterranea è una delle più famose e amate nel mondo, non solo nel nostro Paese. Essa, come ben sappiamo, prevede il consumo di questi ultimi. Nonostante ciò oggigiorno sono davvero numerose le persone che decidono di eliminarli totalmente dal loro regime alimentare. Sono infatti convinte che siano loro la causa di qualche kg di troppo e di vari gonfiori.

Presupponendo in ogni caso che se non si fa sport o non si cammina ogni giorno, non si smaltisce nulla, è davvero sciocco fare questa scelta. E lo è non solo per lo spirito, dal momento che è davvero svilente dal punto di vista psicologico farne a meno, ma anche per il fisico che ne sente la mancanza.

In poche parole i carboidrati non fanno male, semplicemente basta stare attenti, come per tutti gli alimenti del resto, a non esagerare a livello di quantità. Per esempio un buon piatto di pasta per pranzo è ok, ma non più di 80 g. Inoltre non eccediamo con il condimento. Il pane va benissimo, ma meglio se fresco e integrale e mai abbinato ad altri carboidrati.

Cosa accade se li eliminate totalmente

Per esempio sarebbe opportuno evitare di fare la classica scarpetta con il sugo che ai ristoranti è pure poco chic. Tuttavia dire no a un piatto di spaghetti in maniera categoria è errato, così come per tutti gli alimenti che fanno parte dei carboidrati. Basta abbinarli a carne magra, pesce fresco e a verdura e frutta di stagione. Ottimo è anche bere almeno 2 litri di acqua al giorno.

Detto ciò, sappiate che se voi li eliminerete totalmente starete poi assai male! Soffrirete certamente di stitichezza, alitosi, crampi in varie parti del corpo e mal di testa anche molto forti. Inoltre, lo ribadiamo, anche il vostro umore ne risentirà e pure parecchio. Vi sembra dunque intelligente fare questa scelta?

Altri danni sempre molto diffusi

Come se non bastasse potrebbe provocarvi altri danni. Uno su tutti mal di stomaco e svariati problemi digestivi, seguito da sintomi di cardiopatia. Potrete poi riscontrare squilibri vitaminici e carenze di potassio. Infine, con molta probabilità avrete sovente difficoltà ad addormentarvi la sera anche se siete molto stanchi.

Tuttavia, se non siete ancora convinti, sappiate che la pasta, che è considerata la responsabile numero uno dei kg di troppo da moltissime persone, costa molto poco, così come la passata di pomodoro o quello fresco con i quali potete condirla. E poter contare anche su ciò in un periodo di grande crisi economica è davvero un toccasana per il portafoglio!