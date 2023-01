Allarme Prosciutto Cotto, fai attenzione all’etichetta: non comprare questi

Il prosciutto cotto è molto utilizzato in cucina. Occhio a quale comperi! Non tutto infatti è di qualità.

Indubbiamente questo salume è quello più consumato dalle famiglie italiane. In particolare lo è in quelle dove sono presenti bambini che solitamente ne vanno pazzi. Esso viene utilizzato non solo per la creazione di squisite ricette, come gustosissimi involtini a base di carne o di verdura, ma anche come condimento per la pasta con i piselli o ancora per gustose frittate o come farcia per focacce.

Richiestissimo è pure per rendere più gustose pizze casalinghe, toast e torte salate. Inoltre è ottimo se inserito nel pane fresco insieme a del buon formaggio cremoso o a fette. Non per nulla è sfruttatissimo anche per le merende e le gite fuori porta. E anche quando siamo malati e con la febbre è consigliato dai medici in quanto particolarmente leggero e facilmente digeribile.

Ne esistono anche versioni light e quando andiamo al supermercato possiamo notare che moltissimi marchi, da quelli più blasonati e pubblicizzati, a quelli meno famosi e persino locali, lo producono in grande quantità. Tuttavia la quantità sovente non fa rima con qualità! Ed è a quella che noi dobbiamo puntare per la nostra salute.

Cosa guardare sull’etichetta

Tuttavia quando vediamo i prezzi che girano, soprattutto se non è il periodo di grandi offerte e di sconti, tendiamo a fare la cresta. Dunque a voler acquistare il prosciutto cotto che costa meno, soprattutto se pensiamo di utilizzarlo per cucinare e non di gustarlo da solo con pane o grissini.

Come facciamo a sapere se è valido? Basta guardare l’etichetta! In poche parole per ogni 100 g di prodotto dovrebbero essere segnalate le seguenti caratteristiche: 66,8 g di acqua, 10 g di proteine, 11,9 g di lipidi, 0,8 g di carboidrati ed energia 182 kcal. Se non sono presenti scartate il prodotto perché significa che non è di qualità!

I migliori e quelli da evitare

In ogni caso come scegliere quello giusto? Altroconsumo ci è venuto in aiuto e dopo vari test ha stilato una classifica in merito. Al primo posto Parmacotto Azzurro Prosciutto Cotto di Alta Qualità che ha un costo che aggira tra i 3 e i 4 euro a confezione. Medaglia d’argento per Casa Modena Prosciutto Cotto di Alta Qualità Magro.

Buone considerazioni anche per Negroni Cotto Stella Prosciutto Cotto Alta Qualità e Fratelli Beretta Puro Beretta Prosciutto Cotto Alta Qualità. Tuttavia prima di acquistare altri marchi verificate se il prosciutto cotto sia bello magro e il suo peso. E scartate sempre quelli fin troppo economici.