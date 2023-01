Spesa intelligente, meno di 50€ a settimana: 3 regole vincenti per risparmiare

Fare la spesa con pochi soldini è un miraggio? No, si può fare! Basta solo seguire qualche piccolo consiglio!

Con meno di 50 euro a settimana possiamo in realtà riuscire ad mettere insieme senza alcun problema i pasti principali. Ciò rappresenta indubbiamente una gran cosa soprattutto in questo periodo in cui i rincari sono continui. Pure il settore alimentare ne ha visti tantissimi e pertanto andare al supermercato per molti italiani sta diventando un appuntamento traumatico.

Riempire il carrello con ciò che ci serve e fare felici noi stessi e nostri cari talora è molto difficile. E se poi ad attenderci a casa abbiamo anche dei bambini, la situazione si complica ancora di più. Il Governo ha previsto aiuto per le famiglie maggiormente in difficoltà ma spesso i bonus e i vari superbonus non sono sufficienti per riuscire a vivere in maniera dignitosa.

E allora che si fa? Si cerca di risparmiare il più possibile e dove si può. Si cercano le occasioni e di comperare il meno possibile. Gli adulti cercano di non cedere al fascino dei saldi e di tenere ben saldo il portafoglio in tasca, così come le carte di credito. Tuttavia quando si tratta di cibo, visto che è essenziale per vivere, non è possibile tirarci indietro. E qui talora nascono i dolori!

Cosa fare prima di andare al super

In ogni caso prima di farci venire mal di pancia inutili e farci prendere dal panico, proviamo a ragionare. Possibile che non esista una soluzione? Certo che esiste, anzi ce ne sono pure tre! La prima è quella di scrivere sempre la lista della spesa, meglio se su un foglio di carta, da portarci al super. Poi, come abbiamo messo il prodotto presente in essa nel carrello, cancellare il suo nome con una biro.

Inoltre prima di uscire di casa, verifichiamo, leggendo anche i vari volantini sul Web, delle offerte presenti nei supermercati più vicini a noi. E qui facciamo molta attenzione perché dobbiamo capire se sono reali o se sono solo delle mere trovate pubblicitarie. Quindi rechiamoci nel negozio che ci sembra più interessante per noi.

I consigli in più

Una volta che stiamo facendo la spesa puntiamo sull’acquisto di frutta e di verdura di stagione da pesare noi stessi ed evitiamo di gran lunga quella già confezionata. Se notiamo che ci sono altri affari pubblicizzati in loco, verifichiamo sempre la veridicità, e procediamo all’acquisto solo se quei prodotti ci servono.

Se poi sono a lunga conservazione, come passata di pomodoro, olio, sale e zucchero, possiamo comunque farci un pensierino, perché comunque prima o poi ci serviranno. Tuttavia anche qui, se a casa ne possediamo una scorta valida per un esercito, non esageriamo con la quantità. Il nostro portafoglio ci ringrazierà!