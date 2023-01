Come nascondere il naso lungo, il trucco perfetto: 5 minuti per snellirlo

Avere il naso lungo crea molto dissapori nel cuore di una donna. Tuttavia esiste un trucchetto utile per smussarlo!

Il make up sarà essere un vero alleato dal momento che se ben utilizzato non solo è fortemente in grado di mettere in luce i nostri punti di forza ma anche di smussare i nostri difetti. Puntiamo sempre su prodotti di qualità e conserviamoli con cura. Impariamo a usarli bene e il gioco è fatto!

Per prima cosa pensiamo alla pulizia della pelle che è fondamentale per la salute e anche per ottenere un ottimo maquillage. Se non partiamo da lì anche l’escamotage che metteremo in atto per minimizzare il nostro naso un po’ troppo lungo potrebbe non andare a buon fine. O ancora potrebbe mantenere valido l’effetto solo per poco tempo. Nemmeno il tempo di uscire ci casa!

Immaginiamo se ciò dovesse accaderci durante un appuntamento romantico o una cena di gala. O ancora a una conferenza o a un appuntamento di lavoro che sognavamo da tempo. Ciò ci creerebbe imbarazzo e potrebbe metterci in difficoltà. Ci sentiremmo più insicure di noi stesse. E ciò potrebbe comportare il cattivo esito di ogni cosa.

Il rapido trucchetto

Detto ciò, prima di svelarvi il famoso trucchetto, vi sottolineiamo che dovete sì usare prodotti di qualità ma pure adatti alla vostra tipologia di pelle e al suo tono. Inoltre se siete per esempio abbronzate non potete affidarvi a un make up che solitamente usate quando siete bianche come un pollo!

Inoltre cercate di sceglierne uno adatto al vostro outfit, al momento e occasione che state vivendo e alla vostra età. E poi evitate di truccarvi da femme fatale se solitamente optate per un look acqua e sapone e di mischiare troppi colori insieme. E ora siete pronte a smussare il vostro naso lungo? Vi basteranno 5 minuti o forse di meno! Non ci credete? Provare per credere!

Un effetto ottico notevole

In poche parole vi basterà scurire solo la punta del vostro nasino con il brozer opaco. Fate attenzione però a lasciare completamente libere sia le zone laterali che del dorso. Solo così otterrete in men che non si dica e con zero sforzo un effetto di accorciamento, ovviamente a livello ottico. Difatti il vostro naso, una volta struccate, sarà sempre lo stesso!

Non esagerate tuttavia con la quantità del prodotto e lasciatelo asciugare. Infine, una volta che avete concluso di truccarvi completamente, spruzzate sul viso un bello spray fissante. A questo punto siete prontissime per uscire e per affrontare la giornata e la serata al meglio!