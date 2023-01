Addio polvere nei termosifoni, parola di Benedetta: ecco il trucco della cuoca

Benedetta Rossi, non solo ricette! La cuoca ci rivela come pulire efficacemente i termosifoni di casa. Il rimedio top.

Ora che siamo in pieno inverno e che fa molto freddo, complici anche le numerose nevicate, non possiamo pensare a tale pulizia, dal momento che essi sono in funzione e bene accesi. Inoltre non pensiamo di spegnerli troppo a lungo altrimenti rischiamo di gelare! Non per nulla le temperature stanno andando ben sotto lo zero!

In ogni caso tale procedimento possiamo effettuarlo solo quando sono completamente spenti. Pertanto il periodo top sarebbe quello estivo e autunnale, poco prima che sia dato l’ordine di accensione. O ancora a primavera, che è quasi alle porte, quando li abbiamo da poco spenti e non dobbiamo utilizzarli per un bel po’.

Detto ciò, come riuscire a farlo in maniera efficace? E soprattutto perché è importante farlo? Al di là di un fattore meramente estetico è bene attuarlo per la nostra salute e quella dei nostri cari. Concentriamoci in particolare sull’eliminazione della polvere. Sapete come eliminarla perbene? Ce lo dice lei!

I primi step

Possiamo farlo pulendo non solo il radiatore, ma anche sgrassando la vaschetta per l’acqua. Per provvedere all’igienizzazione di quest’ultima basterà utilizzare una semplice soluzione di acqua, bicarbonato e limone. A livello di strumenti, per sfregare via lo sporco è opportuno utilizzare delle spazzole specifiche, che possono aiutarci a togliere la sporcizia in ogni fessura e in profondità.

Altro consiglio è quello di utilizzare il phon, dopo aver protetto sia la parete che il pavimento dove appoggeremo un panno. A questo punto accendiamo l’asciugacapelli e puntiamo l’aria verso i radiatori. In men che non si dica i numerosi granelli di polvere cadranno sul panno che poi andremo delicatamente a togliere. E il gioco è quasi fatto!

Il tocco finale

Non vi resterà ora altro da fare che asciugare con cura i termosifoni con un panno morbido, possibilmente in microfibra, per poi ripetere l’operazione con uno elettrostatico. Con questi rimedi, svelarti dalla mitica Benedetta, non solo otterrete una pulizia perfetta, ma potrete pure contare, grazie ad essa, su un miglior funzionamento e rendimento degli stessi. Ve ne accorgerete presto!

Inoltre potete verificare un’aria decisamente migliore nella vostra casa. Difatti sporco e povere sono i grandi nemici della nostra salute, soprattutto per quel che concerne le vie respiratorie. Dedicare pertanto qualche ora al giorno all’igienizzazione e alla pulizia del nostro nido è un gesto d’amore molto importante non solo verso noi stessi ma anche verso i nostri cari. Tenetelo ben in mente!