Dimagrire in palestra é possibile, sbagli tutto se fai così: 4 esercizi da dimenticare

Solo con impegno e dedizione si possono ottenere dei risultati in palestra. Se si ha come obiettivo perdere dei chili non bisogna fare assolutamente questi esercizi. Ecco dei consigli utili.

Seguendo un allenamento mirato e associato a una corretta alimentazione per almeno tre mesi, è possibile notare un miglioramento allo specchio. Il corpo inevitabilmente diventa più tonico e atletico, dunque la quotidianità non può che giovarne: da salire le scale senza prendere un ascensore fino a percorrere dei chilometri a piedi come se niente fosse.

Attualmente l’attenzione per il mondo del fitness è aumentato a dismisura. Basta andare sui social e vedere tanti personal trainer che mettono a disposizione il proprio sapere per aiutare coloro che vogliono prendersi cura di sé stessi. Non si tratta solo di una questione di estetica, ma anche salutare. Infatti è ben risaputo che chi pratica uno sport o si reca almeno tre volte in palestra in una settimana ha dei benefici anche da un punto di vista psicologico.

Ovviamente un buon istruttore, prima di dare una scheda al cliente, deve ascoltare le sue richieste e spiegargli cosa farebbe bene se si vuole andare nei dettagli. C’è chi vuole mettere massa muscolare, chi desidera frequentare esclusivamente dei corsi e chi vuole perdere peso.

Spesso capita che le persone intente a perdere una taglia non hanno i risultati desiderati, quindi iniziano a porsi delle domande. In realtà non sbagliano nell’esecuzione degli esercizi perché probabilmente non sanno che alcuni di essi non devono prendere in considerazione. Basta documentarsi su siti attinenti o confrontandosi con gente esperta nel settore.

Gli errori da evitare

Non si deve stare sul tapis roulant per tanto tempo altrimenti l’organismo rilascia il cortisolo che produce quando subentra l’affaticamento. Di conseguenza il metabolismo rallenta con conseguente aumento della ritenzione idrica. C’è stanchezza immediata e riduzione della massa muscolare. In sintesi: si ottiene l’effetto opposto.

Dopo i 20 minuti di attività fisica il cortisolo si produce e aumenta sempre più. Infatti è sbagliato allenarsi ore, in quanto basterebbero dai 20 ai 40 minuti di lavoro cardiovascolare. Da non dimenticare l’intensità dell’esecuzione degli esercizi che non deve eccedere.

Importante è l’uso dei pesi

Le donne possono allenarsi tre volte a settimana, senza temere di mettere la stessa massa muscolare degli uomini. Dedicando il 60-70% del tempo dell’allenamento è possibile dimagrire e il metabolismo in questo caso aiuta a bruciare più calorie.

Infine si devono evitare squat e piegamenti sulle gambe per puntare su addominali e adduttori. I pesi poi non ingrandiscono il muscolo, ma lo tonificano. Quindi non si devono temere.