Giulia Salemi, schiaffo alla povertà: non crederai al prezzo della sua borsa

Giulia Salemi ha incantato tutti i suoi follower optando per un outfit davvero innovativo. Tuttavia l’attenzione è stata focalizzata sulla borsa. Non ci cederete quanto ha speso per acquistarla!

Giulia Salemi è riuscita a ottenere un suo spazio televisivo con tanto impegno e costanza. Trampolino di lancio è stato sicuramente l’edizione del Grande Fratello Vip vinta da Tommaso Zorzi. Nonostante si sia messa in gioco in un secondo momento, è riuscita ad arrivare in finale conquistando i telespettatori per la sua bella personalità.

Il reality condotto da Alfonso Signorini non solo le ha dato la popolarità, ma anche l’amore. Infatti ha conosciuto Pierpaolo Pretelli, il quale aveva perso la testa per Elisabetta Gregoraci. Quest’ultima non lo ha mai corrisposto per poi andare via prima delle feste di Natale. Il motivo? Non voleva stare lontana dal figlio Nathan Falco.

Di conseguenza Pierpaolo con il passare del tempo si è innamorato di Giulia. All’inizio nessuno credeva nella loro relazione, ma a distanza di due anni in tanti si sono ricreduti. In una puntata di Verissimo hanno annunciato che a breve andranno a convivere.

Sicuramente è un periodo magico per Giulia, soprattutto ora che fa parte del cast del reality che le ha dato la fama. Adesso ha la possibilità di concedersi qualche spesa extra lo ha dimostrato in uno dei suoi recenti post. Quello in questione risale al 7 gennaio 2023. L’attenzione si è focalizzata sulla borsa.

“We don’t only wear pink on Wednesday”

I fan sanno bene che Giulia predilige lo stile total black. Non a caso nelle dirette del Gf Vip si mostra sempre con abiti scuri, ma degni della sua fisicità statuaria. Qualche volta, però, fa uno strappo alla regola. Nel post in questione ha optato per un outfit completamente rosa. Tenendo conto dei dettagli, ha abbinato una borsa della casa di moda Chanel.

Ha indossato una maglia di una tonalità rosa più scura della minigonna a vita bassa con stivali neri e pelliccia oversize. Per quanto riguarda la borsa molti si chiedono quanto ha speso. E’ in pelle con il logo che conferma la casa di produzione e può essere indossata in due modi: a tracolla o semplicemente a mano. Andando a visitare il sito, questo modello costa ben 6.750 euro.

“Stupenda è dire poco”

Nei commenti lasciati al post in tanti hanno elogiato la sua bellezza disarmante. Sonia Bruganelli in una delle precedenti dirette del Gf Vip disse che per questa sua caratteristica è stata contattata dalla produzione.

Di conseguenza si è presentata nello studio con una tuta da ginnastica e ha chiesto al conduttore se fosse vero quanto detto dall’opinionista. La risposta è stata negativa e così Giulia è tornata alla sua postazione con il suo inseparabile tablet.