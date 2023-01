Capelli secchi, che disastro: ecco 2 rimedi da provare subito

Il sogno di tutte le donne è avere sempre una chioma presentabile e ben curata. Ci sono dei metodi semplicissimi che possono aiutare senza rivolgersi al salone di bellezza.

Fin dai tempi dell’antica Grecia le donne hanno dato importanza ai capelli. Si mostravano in pubblico con delle acconciature raccolte e semiraccolte con ricci ottenuti grazie all’utilizzo di strumenti specifici. Basta pensare alle statue di quel periodo che raffiguravano figure femminili a dir poco perfette.

Con il passare del tempo le tendenze sono cambiate e le donne si sono adeguate. Ai tempi del Rinascimento, per esempio, si puntava sui capelli biondi, sciolti e lunghi. Negli anni della Francia di Luigi XIV, invece, si utilizzavano le parrucche che si sfoggiavano alle feste di corte con fierezza.

Oggi è possibile recarsi in un salone di bellezza e prendere in considerazione le novità del momento: lo shatush, l’ombré, il balayage, il bronzing, le mèches, i colpi di sole e tanto altro ancora. Si tratta di tecniche che servono a schiarire i capelli, ma prima bisogna scegliere quello di base e solo un buon hairstylist sa consigliare.

Tuttavia qualcuno eccede con il fai da te e rischia di procurare dei danni irreparabili ai capelli. Diventano così secchi e sfibrati. Da non dimenticare che lo stress e la scorretta alimentazione possono incidere. In realtà basta davvero poco per rimediare a questi piccole disattenzioni. Ci sono due rimedi.

Ecco come ravvivare i capelli

Non tutti sanno che l’olio d’oliva è un vero toccasana per i capelli sfibrati. In questo modo si nutrono e si rinforzano. Anche i semi di lino sono consigliabili per le loro proprietà idratanti. Con questi prodotti si possono preparare dei gel per capelli e si possono acquistare in erboristeria o nei negozi che si occupano di estetica.

Come si prepara il gel? Basta mettere qualche goccia di semi di lino in un pentolino d’acqua e lasciare tutto in ammollo per una notte intera. Il giorno successivo prima di fare lo shampoo bisogna fare un massaggio ai capelli prendendo delle ciocche. Poi dopo mezz’ora si passa al risciacquo.

Un altro rimedio poco conosciuto

Un altro tipo di olio è quello di ylang ylang. E’ estratto da un albero tropicale e ha proprietà tonificanti, rigeneranti e di idratazione. Ha anche un buon profumo, perciò si usa anche per la realizzazione di profumi.

Si può aggiungere qualche goccia anche nello shampoo stando attenti a mescolare bene il tutto. La chioma sarà palesemente più luminosa e idratata. Provare per credere!