Piedi freddi, non é solo colpa dell’inverno: attenzione a questo sintomo

Quando si è fuori casa si percepiscono i piedi freddi anche se si è ben coperti. Come mai? Occhio a un sintomo!

Ovviamente quando ci troviamo in pieno inverno è normale percepire il fresco. Molte persone tuttavia non pensano a scaldare come si deve i loro piedi, indossando sia scarpe che calze pesanti. E ciò può provocare non solo il crearsi di geloni ma anche un senso di freddo che poi può raggiungere tutte le parti del corpo.

E questo può donarci un generale senso di malessere. Per evitare tutto ciò, oltre a seguire il consiglio appena dato, sarebbe meglio evitare di camminare su tratti ghiacciati e innevati anche se si indossano doposci e scarpe belle imbottite. Del resto anche dove mettiamo i piedi può conferire a farci percepire più o meno freddo.

Anche il fatto di puntare su capi scuri sarebbe il massimo. Non per nulla se in estate è bene evitarli dal momento che attirano i raggi del sole, quando le temperature sono piuttosto rigide, ciò può esserci di grande aiuto. E occhio se fuori c’è molto vento dal momento che esso ci fa percepire temperature più basse, sebbene, termometro alla mano, non sia affatto così.

I consigli da applicare a casa

Al nostro rientro a casa dedichiamoci al un bel pediluvio con acqua calda a base di olii essenziali lenitivi. Il top in questa direzione sono quelli a base di lavanda e di rosa che hanno anche un effetto rilassante. Asciughiamo poi con cura i nostri piedi e copriamoli con calzettoni pesanti completamente asciutti.

Tutti questi suggerimenti sono molto facili da applicare e utili se la causa del freddo ai vostri piedi sono le temperature rigide ma se i motivi sono altri, soprattutto legati alla vostra salute, tutto ciò non può bastare. E qui dovete correre ai ripari, chiedendo aiuto al vostro medico curante. Di che cosa stiamo parlando?

Occhio a questo sintomo

Il fatto di percepire freddo in maniera eccessiva, per la verità non solo ai nostri piedi ma anche alle mani, può essere causato da un problema circolatorio. In poche parole il sangue non riesce a circolare come si deve arrivando in quei punti del nostro corpo. Ed è per questo motivo che li percepiamo come dei pezzi di ghiaccio.

Ciò può anche causarci mal di testa, capogiri e dolori muscolari, oltre che una seria difficoltà nel poter camminare e muovere le dita sia dei piedi che delle mani. Se notiamo che tale fenomeno ci capita fin troppo spesso non possiamo affatto tenerlo nascosto a chi di dovere. Difatti è solo con una cura mirata e con qualche consiglio a livello di alimentazione che potremmo stare meglio.