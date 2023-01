Rosacea e pelle arrossata, combattila in 30 minuti | Ecco il miracolo a casa

Molte donne soffrono di questo imbarazzante problema. Il rimedio top per dirgli addio in men che non si dica!

Fino a qualche anno fa vedere arrossire una donna, soprattutto giovanissima e ancora nubile, era un fatto che inteneriva e non poco gli uomini. Oggi le cose sono cambiate e non è più così. Tuttavia un conto è arrossire per qualcosa o qualcuno, un altro notare numerosi arrossamenti sul nostro volto.

Se si è soggetti a rosacea, che è un’infezione di tipo acneico, si può provare grande imbarazzo, perché non ci si sente più a proprio agio. Si cerca in ogni modo di camuffare ciò con creme, che la pubblicità ci presenta come miracolose. Inoltre tendiamo a camuffare il tutto con utilizzo di make-up che se può lenire a livello esteriore la problematica per un po’ di tempo, certamente non la risolve.

Difatti una volta struccate potremo vedere la pelle ancora più irritata di prima. È quindi fondamentale provvedere a una cura più mirata, magari chiedendo aiuto a un dermatologo. Inoltre è pensare a come eliminare alla base il problema e non a come nasconderlo con qualche abile trucchetto.

Il rimedio top

Esiste anche un rimedio molto economico ma comunque efficace che possiamo realizzare e mettere pratica direttamente a casa nostra. Diciamo subito che è a base di liquirizia. Essa è un vero toccasana per quel che concerne la risoluzione di problemi intestinali. E può aiutarci anche a eliminare gli arrossamenti presenti sul nostro volto.

Come utilizzarla e sfruttarla al massimo grado? Possiamo bere, prima di andare a coricarci, una tazza di tisana a base di essa e tenere da parte una piccola quantità ove immergere dei batuffoli ben puliti di cotone. A questo punto non ci resta che, dopo la corretta pulizia e l’eliminazione di ogni residuo di make up, picchiettare con essi sulla pelle arrossata.

In 30 minuti risolveremo la faccenda

Se preferiamo, possiamo anche bagnare i dischetti non con l’infuso ma con un’olio essenziale sempre a base di liquirizia, che possiamo acquistare in qualsiasi erboristeria. In entrambi i casi dobbiamo lasciare agire per una mezz’ora. Trascorso il tempo, non ci resta che sciacquare con acqua tiepida il nostro viso.

Quindi asciugare con gran delicatezza senza strofinare con un asciugamano in microfibra. Tale operazione si può ripetere anche ogni sera, prima di andare a letto, al fine di possedere un aspetto più radioso e meno arrossato. Il consiglio in più? Cerchiamo di bere almeno 2 litri di acqua al giorno e di evitare il più possibile i fritti e pietanze eccessivamente unte e ricche di grassi.