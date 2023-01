Allarme Calcare, il box doccia é in pericolo: eliminalo solo così

Calcare dalla doccia addio! Come eliminarlo in men che non si dica per il tuo bene e del tuo bagno. Il rimedio top.

Dopo che ci siamo fatti la doccia è fondamentale non solo arieggiare il bagno ma anche dedicarci alla pulizia del box. Questo non è solo un gesto di rispetto per noi stessi e per le altre persone che vivono insieme a noi, ma anche un atto molto intelligente da compiere. In che senso? A che cosa possiamo andare incontro se tendiamo a rimandare la pulizia?

Se non perderemo tempo potremo evitare il proliferare di sporco e batteri che non sono certo un toccasana per la salute. Difatti possono causarci eruzioni cutanee e problemi respiratori. Inoltre potremmo anche tenere lontano il tanto famigerato calcare, nemico numero 1 dei vetri e delle bocchette della doccia, oltre che delle mattonelle.

Esso, oltre a essere non il massimo per la nostra pelle, è decisamente antiestetico. Inoltre può rendere più difficoltoso l’utilizzo degli strumenti legati all’impianto dell’acqua. Non per nulla sovente il getto di essa, nonostante lo azioniamo al massimo, è scarso e gli schizzi arrivano in maniera strana. Capite dunque bene che è fondamentale cercare di prevenire la sua formazione.

Il rimedio top

In commercio esistono tantissimi detergenti, molti dei quali super pubblicizzati in TV, che sostengono di essere i migliori in tale direzione. Tuttavia non è sempre così! Se siete davvero stanchi di spendere un sacco di soldi nell’acquisto di prodotti del genere perché non provare con un rimedio casalingo a risolvere la spinosa faccenda?

Tanto più che ciò che vi serve lo avrete di sicuro disponibile entro le mura domestiche. Difatti vi serviranno l’aceto e il bicarbonato di sodio. Il primo è ben noto sia per le sue proprietà igienizzanti che disincrostanti, mentre il secondo possiede una fenomenale capacità sbiancante. Ed è anche per questo motivo che è anche molto sfruttato per i lavaggi di alcuni capi.

Ultimi consigli

Come sfruttarli dunque? Vi basterà creare una pasta composta da qualche cucchiaio di bicarbonato unito all’aceto, quindi cospargere con il composto così ottenuto un panno molto morbido e antigraffio. A questo punto strofinatelo sula superficie da pulire senza calcare troppo. Altrimenti non risolverete quasi un bel niente e darete adito a graffi! Una cosa assolutamente da evitare!

Lasciate agire per un’ora buona e poi risciacquate delicatamente con dell’acqua tiepida. Provvedete poi ad asciugare al massimo il vetro con un panno in microfibra ben asciutto e pulito. Così il vostro box lo avrete ottenuto non solo pulito e igienizzato, ma anche super lucido. Niente male, vero?