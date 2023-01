Dieta e sbalzi d’umore, allarme a tavola: questi alimenti peggiorano l’umore

Con la crisi che c’è è difficile avere alto l’umore. E se poi ci sono alimenti che lo peggiorano, aiuto! Quali sono?

Si dice che la salute vien mangiando. E ciò non è connesso solo a quella di genere fisico ma anche psicologico. Studi assai recenti avrebbero difatti attestato che esistono alcuni alimenti che potrebbero in qualche maniera incentivare il cattivo umore. Si parla anche di sbalzi fin troppo repentini e nocivi.

Tra l’altro in un momento di crisi profonda che sta attraversando anche il nostro Paese dal punto di vista economico tale situazione è ancora più grave. C’è anche da dire che molte persone, vinte dalla depressione o semplicemente avvilite, cercano una forma di consolazione nel cibo. Non solo mangiando di più ma anche male.

Al di là del fatto di non seguire un’alimentazione sana e varia, nonché adeguata al proprio stile di vita, si tende a mangiare solo ciò che piace e non che fa bene. E ci accade pertanto per un fatto di appagamento a livello di gusto e non di benessere. E così quando solitamente ci sentiamo giù di tono, puntiamo sula degustazione di cibi particolarmente raffinati e ricchi di grassi, oltre che ai fritti.

I cibi da evitare

I dolci poi sono visti come lo strumenti numero 1 per sconfiggere il male. In ogni caso un pezzetto di cioccolato fondente non fa male a nessuno, salvo casi particolari. Tuttavia esagerare con esso, come con altre sostanze ricche di zucchero raffinato, potrebbe provocarci l’effetto contrario. Insomma, come si soul dire il troppo stroppia senza eccezioni per nessuno!

In poche parole gli sbalzi del livello del glucosio nel sangue favorirebbero il cattivo umore e persino la depressione. Stesso discoro per un consumo eccessivo di insaccati e di carni rosse. E questo accade perché in tale maniera si avvia l’attivazione del sistema immunitario, che è uno degli elementi biologici di base della già poco fa menzionata depressione.

La dieta top

Pertanto sarebbe meglio puntare sulla dieta mediterranea, che è una grande amica del buon umore. Ottimo è l’inserimento all’interno della propria alimentazione di vegetali, frutta secca, olio extravergine d’oliva, nonché di cibi ricchi di antiossidanti. E qui anche la nostra pelle ci ringrazierà!

Perfetti poi sono anche quegli alimenti che contengono elevate quantità di omega 3. I dolci non sono per la verità del tutto banditi, basta solo limitare il loro consumo, così come quello di merendine confezionate e di bibite. Il top anche per uno spuntino un frutto fresco o uno yogurt. Questo tra l’altro è fantastico per preservare come si deve l’equilibrio del microbioma intestinale.