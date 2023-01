Sei Over 50? Ecco i tagli di capelli per te: dimostrerai 20 anni

La Moda Capelli 2023 è decisamente varia. I tagli più cool per le over 50. Per sentirsi ancora giovani.

Presupponendo che l’età anagrafica non coincida sempre con quella mentale e psicologica, studiare una bella acconciatura a seconda della nostra fascia è un toccasana. Ovviamente, al di là di ciò e del nostro gusto personale, dobbiamo anche valutare la forma del nostro viso e al nostro modo di essere. Importante è anche il nostro look a livello di make up e di vestiario.

Fondamentale è poi, prima di procedere al taglio, chiedere consigli mirati al nostro parrucchiere di fiducia. Molti ci permettono anche di fare prove digitali, inserendo la nostra foto in appositi programmi per mostrarci come staremmo in quella maniera. Stesso discorso per il colore. Tuttavia ricordiamoci che siamo noi soltanto ad avere l’ultima parola!

Detto questo vi riveliamo che non è detto che se abbiamo superato i 50 anni dobbiamo per forza portare i capelli corti corti, anzi! Posiamo benissimo anche puntare su una media lunghezza. In particolare su un bob medio, meglio se grigio. Attenzione, non bianco! Tenere i capelli argentati significa poi usare prodotti specifici per essi, altrimenti non saremo in ordine.

Dal corto al lungo

Possiamo anche puntare al bob corto ma scalato e non perfettamente simmetrico. Sì al castano con sfumature calde d’orate, al biondo o al ramato. No in questo caso al bianco naturale o all’argento. Se amiamo sempre tenere le nostre chiome piuttosto corte, possiamo puntare anche a un taglio più regolare ma dotato di un bel ciuffo che possiamo portare pure lateralmente.

Oppure perché non provare il classico caschetto con tanto di sbarazzina frangetta corta, che andava di Moda anche moltissimi anni fa? Qui potete decidere di tingere i capelli o di biondo o ancora meglio di nero. Tuttavia se optate per questa seconda opzione sappiate che dovrete tenere maggiormente a bada la crescita dei capelli bianchi. Dunque il parrucchiere vi vedrà molto spesso!

Occhio ad alcuni dettagli

Tornando alle chiome più lunghe, potete sceglierle eccome ma in questo caso niente colori scuri! Sì al biondo chiaro o al rosso appena accennato se avete i lineamenti morbidi. No al liscio e sì a morbide onde che vi possono donare al livello estetico una seconda giovinezza. Niente male, vero?

E che dire del finto spettinato? Se creato ad arte va benissimo per qualsiasi lunghezza. Tuttavia è bene ricordare che quando decidiamo di dare una rinfrescata alle nostre chiome dobbiamo poi essere in grado di saperle gestire anche quando saremo a casa da sole. Altrimenti poi potremmo trovarci in seria difficoltà la mattina al nostro risveglio!