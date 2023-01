Occhi marroni, trucco da Catwoman: esalta così il tuo sguardo

E’ impossibile non ricordare l’attrice Anna Hathaway nei panni di Catwoman, una delle eroine più affascinanti in assoluto. Molte donne sono state colpite soprattutto dal trucco. Ecco come hanno fatto i make-up artist a rendere il suo sguardo davvero magnetico.

Il cavaliere oscuro – Il ritorno, film del 2012, ha avuto come assoluto protagonista il personaggio di Batman, interpretato da Christian Bale. Quando Anna Hathaway si è presentata alle audizioni non sapeva quale ruolo avrebbe avuto. Una volta aggiornata su tutto, si è sottoposta a degli estenuanti esercizi per calarsi al meglio nei panni della ladra mascherata.

Ha aggiunto che è stata l’impresa più difficile da affrontare, ma alla fine con tanto impegno è riuscita nel suo intento. Tutti sono concordi nel dire che sia dotata di una fascino pazzesco, esaltato ancor di più dall’elaborato trucco che ha mostrato davanti alle telecamere.

Di conseguenza in tante sono andate a documentarsi sui social per capire come ottenere lo sguardo dell’amatissima attrice. Hanno un vantaggio in più coloro con gli occhi marroni o sfumature che si avvicinano alla tonalità scura. Ecco tutti i passaggi da seguire alla lettera.

Tutti i segreti per gli occhi marroni

Gli occhi marroni hanno tante sfumature, dall’ambra alla nocciola, e possono dare la possibilità di scegliere varie tonalità di ombretti. Si ottiene profondità dello sguardo con il Doe Eyes Make-up, ottime grafiche di eyeliner con i Siren Eyes e occhi da cerbiatto con il Cat Eyes Make-up, quello appunto del personaggio della Hathaway. Nell’ultimo caso ci sono degli step da non ignorare.

In primis si deve curare la pelle con una crema idratante, soffermandosi soprattutto sulle zone del viso dopo applicare gli ombretti. Solo dopo si aggiunge il fondotinta, la cui tonalità deve essere il più vicino possibile alla propria carnagione. Per nascondere le occhiaie o altre imperfezioni si deve puntare su un buon correttore.

I passaggi fondamentali

Da non dimenticare l’uso di un illuminante e di una cipria idonea per fissare il trucco per una durata prolungata. E’ essenziale un primer, ovvero di una crema che si applica sulle palpebre per non creare sbavature. Una volta assorbita, si è sicuri che l’applicazione dell’ombretto non darà problemi.

L’ombretto deve essere di una tonalità argentata o bianco panna e si deve creare una sfumatura fin sotto le sopracciglia per dare profondità e luminosità. Infine i contorni devono essere delineati con una matita scura ed eyeliner, elemento fondamentale del trucco di Catwoman.