Insonnia dei Bebè, come addormentarli in meno di un minuto: il trucco del fazzoletto é un miracolo

Molte mamme, probabilmente alle prime armi, non sanno che c’è un metodo per far addormentare i piccoli in meno di un minuto. Ecco il trucco del fazzoletto.

Non tutti sanno che il termine neonato significa nato nuovo e ha origini latine. Si riferisce sia a cuccioli di animale e a bambini venuti al mondo da pochi giorni. Quest’ultimi appena nati hanno braccia e gambe corte, spalle e bacino stretti con la testa di notevole dimensioni. Ha un peso che varia dai 2,5 ai 4,5 chili con una lunghezza che si aggira tra i 48 e i 53 cm.

Tendono a comunicare tramite il pianto, il quale varia da un bimbo all’altro. A prescindere da questo dettaglio, una madre deve soddisfare la sua richiesta trasmettendogli serenità. In primis deve vivere in un ambiente confortevole per il suo sviluppo. Anche chi si occupa del loro accudimento devono stare lontani da stress e problematiche per dedicarsi del tutto alla prove.

Quando le famiglie si allargano con l’arrivo dei nuovi membri la quotidianità cambia radicalmente, soprattutto della madre. All’inizio non è semplice stare al passo dei neonati perché bisogna accudirli in tutto e per tutto. Dalla poppata fino al pisolino, per non parlare del cambio pannolino.

Purtroppo i bambini tendono a dormire in orari del tutto diversi da quello dei genitori. Di conseguenza ciò potrebbe incidere sull’aspetto psicofisico di questi. Sicuramente il rimedio del fazzoletto potrà essere utile per risolvere questa problematica.

Il trucco svelato da un padre

In teoria una bambino nei primi mesi di vita dovrebbe dormire tra le 15 e 20 ore al giorno, in quanto non è consigliabile farlo dormire in meno di 11 ore o più di 19. Il pediatra Alberto Ferrando ha esordito in questo modo in un’intervista rilasciata a NostroFiglio: “Alcuni bambini dormono anche 4-6 ore di seguito, ma è normale che possano svegliarsi anche ogni poche ore…E’ normale che un bimbo si svegli più volte durante la notte“.

In questi casi non bisogna abbattersi, ma si può valutare un trucco tale da addormentare il piccolo in 40 secondi. Si tratta di quello del fazzoletto. Ne ha parlato un youtuber e padre australiano di nome Nathan Dalio nel 2015. Ha dimostrato l’efficacia del trucco con un video in cui compare con il figlio Seth.

Cosa influenza il sonno?

In pratica si sfiora il viso del bambino con il fazzoletto di carta, come se fosse una carezza. Questo movimento delicato lo aiuta a rilassarsi. Non nuoce alla salute ed è semplice da utilizzare.

Da ricordare che i bimbi che si addormentano in braccio o in auto non imparano a farlo da soli, quindi la presenza dei genitori diventerà essenziale. In questo caso c’è una soluzione: metterli nella culla assonnati, ma ancora svegli.