Addio Palestra, ecco quanto devi camminare ogni giorno: bastano pochissimi minuti

Avete intenzione di restare in forma e non andare più in palestra? E’ possibile, ma bisogna seguire delle regole nella quotidianità. Ecco cosa si può fare.

Oggigiorno il mondo del fitness sta coinvolgendo sempre più persone, le quali vogliono raggiungere una fisicità e un benessere tali da poter condurre uno stile di vita sano. In primis si desidera accettare la propria immagine riflessa allo specchio, anche perché i social tendono a offrire determinati prototipi di bellezza.

Per questo motivo qualcuno decide di recarsi in palestra e affidarsi a un buon istruttore per valorizzare determinati punti del corpo. Ovviamente i programmi da seguire cambiamo da persona a persona in base alle esigenze e conformazione anatomica.

A prescindere da tutto per avere dei risultati è essenziale essere costanti nell’attività fisica. C’è chi si dedica ai corsi e chi alla sala attrezzi. Purtroppo qualcuno per questioni di tempo non riesce ad andare in palestra. Il lavoro, la famiglia e vari impegni rappresentano un ostacolo, ma c’è un rimedio efficace che potrebbe essere valutato.

Chi conduce una vita sedentaria, per esempio, deve assolutamente trovare il modo di svolgere un minimo di movimento. L’OMS ha riferito che entro il 2030 molte persone avranno delle patologie proprio per questo stile di vita altamente passivo. Ecco cosa bisogna fare per evitare il peggio.

“Stare seduti di meno e muoversi di più”

L’OMS ha aggiunto che chi sta seduto ore e ore rischia di soffrire di malattie come il diabete e vari tipi di cancro. Inoltre la probabilità di morte prematura è più alta rispetto a chi sta una vita più attiva. Per questo motivo è consigliabile fare almeno 150/300 minuti di attività fisica moderata in una settimana. 75/150 minuti per quanto riguarda quelle intense.

A tal proposito una ricerca è stata fatta presso l’Università della Columbia è stata pubblicata sulla rivista dell’American college of sport medicine. Sono stati osservati degli adulti sani di mezza età ai quali è stato chiesto di stare seduti per 8 ore in cinque giorni diversi per poi sottoporsi a degli esercizi fisici. Sono state tenute sotto controllo la pressione sanguigna e la glicemia. I risultati sono sorprendenti.

I benefici del movimento

In pratica camminando 5 minuti ogni 30 minuti si abbassano glicemia e pressione sanguigna. Basta fare anche un solo minuto per avere dei risultati. Camminare ogni 60 minuti non ne ha dati per niente.

“La novità di questo lavoro è quanto possano essere utili frequenti e brevi periodi di movimento. Non ho mai visto questo cali di zuccheri nel sangue, se non con i farmaci”, ecco quanto detto dall’ex presidente dell’American college of sport medicine Robert Sallis.