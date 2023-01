Trucco adatto a chi ha gli occhi grandi, non sbagliare: 5 trucchi per valorizzarli

Sicuramente chi ha gli occhi grandi ha un punto a proprio favore. Tuttavia può potenziarli solo ricorrendo al trucco giusto. Ecco delle semplici regole da sapere che possono fare la differenza.

Gli occhi hanno sempre catturato l’attenzione della donna, la quale ha voluto valorizzare seguendo le tendenze del momento. Nell’antico Egitto il trucco era realizzato con una linea di Kohl nero che si estraeva dall’antimonio (un elemento chimico di polvere nera) e con creme colorate ottenute dalla pietra malachite. Le sopracciglia venivano depilate e disegnate con l’antenato del mascara.

I Greci, invece, scurivano sia ciglia che sopracciglia. Solo ai tempi dell’antica Roma fu scritto il primo manuale di trucco intitolato Sul trucco della donna. Nel Rinascimento le donne4 si truccano gli occhi con il bistro (la fuliggine) e si mettono in circolazione le prime trousse. Nel 700 il trucco è stato utilizzato solo da prostitute e attori.

Nel 900 è stato inventato il primo mascara da un chimico per la sorella, ma solo grazie a Helena Rubinstein è stato realizzato quello che noi conosciamo. E’ chiaro che nel corso del tempo anche l’uso del trucco è cambiato e continuerà ancora a farlo. Basta andare sui social per leggere le novità del momento.

Il make-up non è universale, ma cambia in base a delle caratteristiche. Per esempio se si hanno gli occhi grandi bisogna capire cosa utilizzare per valorizzarli al meglio. Ecco un elenco dei consigli da prendere in considerazione.

Lo Smokey eyes

Non si deve esagerare con il trucco perché l’attenzione deve concentrarsi sullo sguardo non sull’eccesso. Usare su tutta la palpebra un ombretto chiaro per poi fare la sfumatura con uno più scuro. In questo modo si da più profondità e luminosità. Lo Smokey eyes consiste nell’allungare otticamente l’occhio a partire dall’angolo esterno giocando sul contrasto tra vari colori, viola e oro sono i più gettonati.

Si devono incorniciare con l’eyeliner. Infatti la linea nera sugli occhi gioca un ruolo fondamentale per rendere lo sguardo magnetico. Anche quella blu metallizzata nella parte interna dell’occhio da un effetto bello. Inoltre le sopracciglia devono essere ampie e folte, rivolte verso l’alto e allungate verso l’esterno.

Il trucco Cat-eye

Per ottenere un occhio allungato si possono valutare anche il trucco Cat-eye che si ottiene disegnando una linea sulla palpebra superiore tale da creare una coda rivolta verso l’alto.

Ricapitolando: la sfumatura non deve essere eccessiva, deve essere portata verso l’esterno; l’ombretto chiaro si deve utilizzare come sfondo e non si deve eccedere con quelli luminosi; eyeliner deve calcare la parte esterna dell’occhio; ottime sono le ciglia finte che danno l’effetto da gatta.