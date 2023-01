Perché tutti mettono un rotolo di carta igienica sparso in casa | Il segreto ti sorprenderà

Che ci fa un rotolo di carta igienica non al suo posto abituale? No, non è un errore! La funzione che non ti aspetti.

La casa è il nostro nido, ove amiamo rilassarci e vorremmo sentirci al sicuro. Averla pulita è il sogno di tutti anche se riuscire a occuparsi ogni giorno delle faccende domestiche è davvero un’impresa ardua! E lo è soprattutto se possediamo svariate stanze e rincasiamo tardi la sera dopo ore di lavoro e/o di studio.

Tuttavia dopo l’avvento del Covid- 19 pulire e igienizzare gli ambienti è diventato sempre più un imperativo. Non solo per una questione di piacevolezza ma soprattutto di sicurezza. La nostra salute può infatti subire dei danni a causa dello sporco e dell’accumulo di batteri che sono sempre in agguato.

Fondamentale è soprattutto occuparsi della cucina e del bagno visto che sono gli spazi comuni più sfruttati all’interno di un’abitazione. E quest’ultimo, sebbene talora ci sforziamo di pulirlo a fondo, è quello che ci dona più preoccupazioni. Non per nulla sovente abbiamo appena finito di usare detersivi e prodotti profumati ed ecco che il buon profumo è già bello che svanito. Che rabbia!

Il rimedio top

Tra l’altro cercare di rimediare spruzzando tanto deodorante per ambienti non è sempre una grande soluzione. E non lo è fondamentalmente per due ragioni. La prima è che gli effetti dello spruzzo durano davvero poco. La seconda è che mischiarlo con le profumazioni, certamente diverse, dei prodotti usati per la pulizia, non è il massimo! Dunque, che fare?

Al di là di cercare di cambiare aria, aprendo la finestra, un’operazione che sarebbe opportuno compiere anche nel caso si decida di spruzzare qualcosa, c’è un altro escamotage. Quale? Quello di armarsi di un semplice rotolo di carta igienica e di un po’ di olio essenziale della profumazione che più ci aggrada.

Le profumazioni consigliate

A questo punto non ci resta che metterne qualche goccia sul cartoncino del rotolo stesso che possiamo o appoggiare su un mobiletto del bagno o inserirlo nel suo contenitore di stoffa. In entrambi i casi potremo godere di un profumo delizioso molto a lungo. Ovviamente è fondamentale sceglierne uno che piaccia non solo a noi ma anche agli altri inquilini.

Inoltre è bene sottolineare che questo metodo non è da applicare se si soffre di alcune patologie particolari o di irritazioni. E per finire un ultimo consiglio: se volete rilassarvi maggiormente puntate sull’olio di lavanda mentre se volete una nota più pungente dite sì ai chiodi di garofano.