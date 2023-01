Dieta e frutta, allarme agrumi: potresti rischiare una seria patologia

Mangiare la frutta fa male? Come dobbiamo regolarci a tavola? Facendo molta attenzione!

Quando si parla di alimentazione si tende ad avere paura di dire qualcosa di sbagliato. E ciò capita anche quando siamo in compagnia di amici o di persone che ancora non conosciamo bene. Al di là dei propri gusti, esistono varie tipologie di diete che si possono seguire. In alcuni casi rivolte al peso di kg, in altri al mantenimento di una forma fisica notevole.

In altri ancora sono seguite con il preciso obiettivo di tenere a bada alcuni valori sballati o delle patologie. Tuttavia devono sempre essere stilate da professionisti e mai da buontemponi. No pertanto a quelle fai da te che possono essere assai lesive per la nostra salute. Anche affidarsi a medicinali, soprattutto con uso prolungato, senza parlarne prima con il proprio medico, è un grave errore.

E anche quando si parla di integratori che troviamo in vendita anche al supermercato, dobbiamo prestare la massima attenzione. Talora costano pochissimo e ne siamo così maggiormente attratti a livello di acquisto. Ne abbiamo davvero bisogno? Contengono realmente quello che pensiamo? Possono donarci degli effetti collaterali, anche gravi?

Occhio agli integratori

Se non ci siamo mai posti queste domande dovremmo iniziare a farlo adesso. Inoltre sarebbe meglio acquistarli in farmacia e chiedere maggiori informazioni al farmacista. E una telefonata al nostro dottore male non farebbe. E se si tratta di semplici vitamine, come dobbiamo rapportarci?

Dobbiamo pensare che non bisogna mai abusare di nulla anche se ci fa apparentemente bene. Ingerirne troppe sia tramite frutta e agrumi o con l’ausilio per l’appunto di integratori, è comunque sbagliatissimo. In poche parole dobbiamo metterci in testa che, come recita un famoso detto, il troppo storpia. E pensare che a seconda della nostra età e struttura fisica abbiamo bisogni diversi!

Le gravi conseguenze

E qui se esageriamo possiamo andare incontro a conseguenze pure gravi. Pensate che si parla addirittura di tossicità. E potremmo anche rischiare un processo sballato del coagulamento del sangue. Inoltre potremmo riscontrare acuti dolori al colon e allo stomaco. Soffrire in certi momenti di diarrea mentre in altri essere costretti a correre di continuo in bagno per urinare.

E allora che fare? Non fatevi prendere dal panico. Semplicemente prima di acquistare integratori, chiedete maggiori informazioni a chi di dovere, quindi al medico curante e al farmacista. Non fate mai di testa vostra e non mischiateli tra di loro. E non fatelo soprattutto se prendete anche delle medicine. E se lo tenete opportuno chiedete una mano anche a un nutrizionista.