Tagli Capelli, tendenza 2023: i cortissimi delle star sono pazzeschi

I tagli più cool delle star internazionali. Puntano sul cortissimo. E ora molte fan vogliono copiarle.

Sulle riviste e sul Web siamo bombardati ogni giorno di foto, sia selfie sia posati veri e propri, di molte star che sfoggiano il nuovo look. E quando decidono di dare un bel taglio alle loro chiome l’attenzione diventa ancora più alta. E ciò capita perché quando una donna decide di fare questa scelta non è mai un caso.

Se infatti lo fa è perché in qualche maniera vuole porre un cambiamento alla propria vita. Se poi opta pure per un cambio di colore, stiamo parlando di una svolta vera e propria. Le fan talora pensano di imitarle non solo abbigliandosi e truccandosi come loro ma anche correndo dal parrucchiere per provvedere al cambio di acconciatura.

Ed è compito suo capire se tale scelta può giovarci a livello estetico e se è conforme soprattutto alla forma del nostro viso. Per questo motivo sovente è possibile, tramite alcune app, vedere come staremmo con quel taglio e/o con quel colore. O semplicemente con un’altra pettinatura.

I tagli corti più cool

Sta di fatto che molte persone oggi stanno chiedendo a iosa il taglio cortissimo, denominato pixie, della splendida Principessa Charlene. Tuttavia lei ha un viso bellissimo e dai tratti perfetti. Saperlo portare non è semplice e richiede una cura costante. Inoltre qui è bene optare per tinte chiare come il biondo ma anche l’argento.

Se non vogliamo osare tanto, possiamo anche puntare su un bel caschetto, sia il classico alla Valentina, quindi dotato di una leggera frangetta, sia senza. Bello dritto con tanto di riga in mezzo perfetta. In questo caso si tratta di micro. Qui non dobbiamo possedere zigomi troppo alti e naso evidente e lungo. Irina Shayk docet!

Non vanno bene per tutte

In ogni caso se vogliamo puntare al corto o al cortissimo dobbiamo scordarci del mosso e del riccio. Tali modalità vanno bene solo se optiamo per lunghezze medie o lunghissime. Altrimenti la Moda di questo periodo ci boccerà clamorosamente. Pertanto se possediamo chiome ribelli mettiamoci in testa che se vogliamo darci un bel taglio, dovremo armarci di fissatori e non solo!

Difatti dovremo pure far gran uso di spazzola, di phon e di piastra, per mantenerli perfettamente lisci. E se siamo soliti a lavare spesso i nostri capelli questo può essere un vero problema visto che il calore emanato da questi strumenti non è il massimo per la loro salute. E con l’arrivo della primavera e dell’estate la situazione potrebbe diventare ancora più dura da sostenere!